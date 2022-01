RICH KIDS - IL MILIARDARIO PIU' GIOVANE DEL MONDO HA 9 ANNI E SI CHIAMA MOMPHA JUNIOR - E' FIGLIO DI UN INFLUENCER NIGERIANO, E HA APERTO A SUA VOLTA UN ACCOUNT INSTAGRAM CON CUI HA RACCOLTO PIU' DI 20 MILA FOLLOWER - SUI SOCIAL CONDIVIDE LE FOTO DELLE SUE AUTO DI LUSSO E DELLA VILLA CHE IL PADRE GLI HA REGALATO QUANDO AVEVA SEI ANNI: "POSSEDERE LA PROPRIA CASA E' UNA DELLE MIGLIORI SENSAZIONI DI SEMPRE..." - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Mompha Junior

Nonostante abbia solo 9 anni, Mompha Junior ha già una villa e una serie di auto sportive glamour, regalo del padre celebrità nigeriana della rete. Il giovane influencer, soprannominato il “miliardario più giovane” al mondo, ha già 25.700 follower sul suo account Instagram, su cui pubblica foto del suo stile di vita lussuoso.

Lo si vede posare davanti a una Lamborghini Aventador rossa, sedersi sul cofano di una Bentley Flying Spur color crema, sempre vestito con abiti firmati, a volta Versace, altre Gucci, e così via. Sotto qualche foto scrive «Buon compleanno a me» oppure «Grazie papà». La sua collezione di auto include anche una Ferrari gialla.

Mompha Junior è entrato in possesso della sua prima proprietà a soli sei anni, e oggi viaggia per il mondo insieme al padre con un jet privato. Il genitore è Ismailia Mustapha, meglio noto come Mompha, 42 anni, ceo del Lagos Bureau De Change, che ha all’attivo un patrimonio netto di 15 milioni di dollari. Anche Mompha sfoggia uno stile di vita lussuoso, e ai suoi 1,1 milioni di follower mostra le sue trasferte tra Lagos e gli Emirati Arabi Uniti, si mostra con in mano pacchi di banconote, e si fa fotografare con leoni e tigri.

Mompha Junior con il padre

Quando ha regalato la villa al figlio seienne, ha scritto online: «Possedere la propria casa è una delle migliori sensazioni di sempre. Non si può descrivere a parole, non si può quantificare in denaro. La proprietà di una casa è una sensazione che rende la routine quotidiana della vita degna di essere affrontata. Ti rassicura che dopo tutti gli alti e bassi hai un posto dove andare... Un posto che non ti giudicherà mai e ti inviterà sempre a braccia aperte... Congratulazioni a mio figlio per la nuova casa. Il tuo regalo di compleanno di papà».

Ultimamente Mompha è finito nei guai: è stato accusato di riciclare oltre 10 milioni di sterline. All’inizio del mese l’agenzia anticorruzione nigeriana ha sostenuto in tribunale che l’uomo nascondesse la sua ricchezza in «beni mobili». Lui si è dichiarato non colpevole. È stato rinviato a giudizio e messo in custodia cautelare: è uscito di prigione pagando una cauzione di 350.000 dollari.

Mompha Junior 2 Mompha Junior 7 Mompha Junior 6 Mompha Junior 4 Mompha Junior 5 shopping di mompha mompha vola in qatar mompha e le louboutin Mompha Junior 3