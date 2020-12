RICICLATE SEMPRE LA STESSA MASCHERINA? SAPPIATE CHE È COME NON AVERLA – IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE VA BENE SOLO SE NUOVO O SE POSIZIONATO IN MODO CORRETTO, IN CASO CONTRARIO SI SCENDE AL 25% DI EFFICACIA – SECONDO UN GRUPPO DI RICERCATORI STATUNITENSI, L'EFFICIENZA DI FILTRAZIONE DELLA MASCHERINA CHIRURGICA A TRE STRATI, PUÒ ANDARE DAL 65%, SE NUOVA, AL 25%, SE USATA E…

Indossare la mascherina non è sufficiente: perché la protezione sia efficace è importante che sia nuova e posizionata in modo corretto, in caso contrario le differenze sono notevoli e l'efficacia può scendere fino al 25%. A dirlo è una simulazione pubblicata sulla rivista Physics of Fluids dalla ricerca condotta da Università del Massachusetts Lowell e della California Baptist University.

Jinxiang Xi, dell'Università del Massachusetts Lowell, ha dichiarato: "In genere si pensa che indossare una mascherina, non importa se nuova o vecchia, dovrebbe essere sempre meglio di niente. I nostri risultati mostrano che questa convinzione è vera solo per le gocce più grandi di 5 millesimi di millimetro, ma non per quelle più piccole di 2,5 millesimi di millimetro".

Dalla simulazione è emerso che la mascherina modifica il flusso d'aria intorno al viso in modo che l'aria non entri nella bocca e nel naso attraverso percorsi specifici, ma attraverso l'intera superficie della mascherina e a velocità inferiori rispetto a quelle che si avrebbero senza protezioni. La velocità più bassa vicino al viso favorisce l'inalazione dell'aerosol dal naso ed è per questo che la mascherina deve coprire bene anche il naso.

L'efficienza di filtrazione della mascherina chirurgica a tre strati, inoltre, può andare dal 65%, se nuova, al 25%, se usata; di conseguenza, secondo gli esperti, indossare correttamente una mascherina nuova fornisce una buona protezione, mentre una mascherina usata ha un'efficienza nettamente ridotta.

"Ci auguriamo - ha concluso l’esperto - che le autorità sanitarie rafforzino le attuali misure preventive per frenare la trasmissione di Covid-19, come promuovere l'utilizzo corretto delle mascherine, evitando quelle usate".

