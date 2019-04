LA RICONOSCETE? LA BIONDINA FA LA MODELLA, È SORELLA DI UNA DELLE TOP MODEL PIÙ FAMOSE AL MONDO ED È UNA PALADINA DEL CAPEZZOLO LIBERO – SUL SUO PROFILO INSTAGRAM NON MANCANO FOTO SUPERHOT E SCATTI BOLLENTI IN TOPLESS: POTENZIALE ALTISSIMO E HA SOLO 21 ANNI…

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

lottie moss 40

Al grido di "Liberate i capezzoli", Lottie Moss pubblica su Instagram una serie di scatti bollenti in topless, mentre sorride maliziosa indossando solo un paio di shorts. A 21 anni, la piccola di casa Moss è decisamente pronta a rubare la scena alla più celebre sorella Kate.

Sandra Rondini per "www.ilgiornale.it"

Anche se non è, letteralmente,"heroin chic" come sua sorella Kate Moss, leggenda delle passerelle e discussa icona tragica nel suo mix tra anoressia e e droga, da cui sembra essere uscita, a soli 20 anni Lottie Moss è già una supermodella con un suo preciso stile.

lottie moss 9

Come già per la sorella, anche la sua prima campagna stampa importante è stata con Calvin Klein solo che lei non ha posato a manifesto delle tante ragazzine pro ana, ma a sex symbol, consapevole che il sesso paga, sempre, anche nel mondo della moda dove regnano stilisti che, notoriamente, odiano le modelle perché vorrebbero essere come loro e le scelgono apposta androgine, senza forme, per mortificare il sesso femminile con la scusa che così l’abito cade meglio, senza quell’ingombro del seno e del sedere che rovina il taglio dell’abito. La volpe e l'uva...

Lottie Moss non ci sta e, se per lavoro, cede ai capricci dei designer, in privato su Instagram, regala ai suoi fan una serie di immagini da capogiro per ricordare che le modelle sono donne al cubo. Sono bidimesionali su carta e passerella, esangui e magrissime, ma nel privato si scatenano mostrando tutta la loro sensualità.

lottie moss 8

Ne hanno di strada da fare le influencer per toccare le vette delle sorelle Moss che, seppure ai due poli opposti della bellezza femminile, spiegano al mondo che una donna può essere tutto ciò che vuole, che essere modelle è solo un lavoro e la seduzione un’arte sottile incisa, a quanto pare, nel dna di famiglia.

lottie moss 5

Inoltre, come altre due sorele super famose, Kendall Jenner e Kylie Jenner, anche Lottie Moss ha già la sua linea di moda personale presso “Pac Sun” e, indovinate un po’? È super super sexy come le ormai mitiche foto in bikini e lingerie che la top si concede, per dimostrare di essere molto diversa dalla famosa sorella. Di lei si dice “ana no, drugs maybe” e francamente le basta.

lottie moss 36

In Italia non sarebbe un simbolo per il Moige, ma a lei serve solo segnare un abisso tra lei e la sorella. E quella linea di demarcazione si chiama sex, tout court.

