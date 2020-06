LA RICONOSCETE? È UNA BOMBASTICA MODELLA E ATTRICE, SPOSATA CON UNA STAR DELLA MUSICA INTERNAZIONALE, CHE HA ANNUNCIATO DI AVER TOLTO LE PROTESI AL SENO CON UN’IMMAGINE DEL SUO NUOVO DÉCOLLETÉ CON IL DRAGO BARBUTO DEL FIGLIO: “ERO STUFA. AVRÒ ANCORA IL SENO, SARÀ FATTO SOLO DI GRASSO. CHE POI È QUELLO CHE È UN SENO IN PRIMO LUOGO: UNO STUPIDO, MIRACOLOSO SACCO DI GRASSO…” - FOTO HOT

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Chrissy Teigen si è tolta finalmente le protesi al seno messe 10 anni fa. La moglie di John Legend ora può indossare vestiti della sua taglia e su Instagram mostra il nuovo décolleté con il drago barbuto di suo figlio Miles appoggiato. "L'intervento è andato bene", ha fatto sapere.

"Sono state fantastiche per me per così tanti anni ma adesso sono stufa - aveva detto la modella e attrice - Voglio essere in grado di chiudere la zip di un vestito della mia taglia, sdraiarmi a pancia in giù in totale comfort! Non vi preoccupate per me, va tutto bene. Avrò ancora il seno, sarà fatto solo di grasso. Che poi è quello che è un seno in primo luogo, uno stupido, miracoloso sacco di grasso".

