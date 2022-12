LA RICONOSCETE? LA BONISSIMA MODELLA È STATA SCELTA DA “VICTORIA’S SECRETS” PER LA CAMPAGNA NATALIZIA IN CUI INDOSSA UN SENSUALISSIMO VESTITO DA SANTA CLAUS: UN BODY ROSSO CUT-OUT SGAMBATISSIMO E CHE LASCIA IN MOSTRA LE CHIAPPE MARMOREE - È RECENTEMENTE APPARSA SULLA COPERTINA DI FORBES PER IL SUO MARCHIO DI SKINCARE E HA SMENTITO LE VOCI CHE LA VOLEVANO IN DOLCE ATTESA: “HO UNA CISTI OVARICA GRANDE QUANTO UNA MELA…”

Da www.whoopsee.it

hailey bieber 9

Hailey Bieber posa con un costume da Santa Claus al femminile, per la nuova campagna di Victoria’s Secrets. La top model è più sexy che mai in un video che la riprende mentre sfoggia un body rosso con cut-out e fasce di tessuto chiuse da grandi fiocchi, abbinato ad un mantello rosso con rifiniture fluffy in bianco.

Un look da Babbo Natale sensuale e provocante! Nella campagna natalizia di Victoria’s Secret, Hailey indossa la nuova lingerie del brand dedicata al periodo festivo. Oltre al look da Mrs. Claus, la top model posa con un set composto da reggiseno a balconcino e slip bianchi, con rifiniture e dettagli in nastro nero. Le modelle nel video mostrano dei pacchetti regalo rossi con grandi fiocchi, in un video dal clima sexy e gioioso.

hailey bieber 8

Hailey Bieber è recentemente apparsa sulla copertina di Forbes per il suo marchio di skincare Rhode, oltre ad apparire nella classifica degli Under 30 più influenti al mondo. La top model è un’appassionata di skincare e con il suo brand di cura della pelle si è lanciata nel settore beauty non solo come volto, ma anche come imprenditrice. Per acquistare il must have (già sold out!) della sua linea, il “glazing peptide fluid”, ad oggi bisogna inserirsi in una lista d’attesa di circa 700.000 persone

hailey bieber 7 hailey bieber 6 hailey bieber 1 hailey bieber 2 hailey bieber 3 hailey bieber 4 hailey bieber 5