LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA MARMOREA? - QUESTA BOMBASTICA ATTRICE HA APPENA COMPIUTO 52 ANNI, MA È ANCORA IN FORMA SMAGLIANTE - MERITO DELLA GENETICA E DEL DURO LAVORO IN PALESTRA? PUÒ DARSI, MA ANCHE DI QUALCHE RITOCCHINO, COME HA AMMESSO LEI STESSA: "SONO FAVOREVOLE ALLA CHIRURGIA PLASTICA. ORA CI SONO COSÌ TANTE COSE CHE PUOI FARE. SENTO CHE FARÒ OGNI INTERVENTO POSSIBILE QUANDO SARÒ PRONTA…" - DI CHI SI TRATTA?

Estratto da www.105.net - 31 maggio 2024

SOFIA VERGARA

La chirurgia plastica continua a dividere. […] A dire la sua su questo tema molto dibattuto è anche Sofia Vergara che ne ha parlato ad Allure nel corso di un’intervista esprimendosi a favore. […] “Credo in tutto questo. Sento che devi trarre vantaggio da tutto ciò che c’è là fuori. Voglio dire, se ci tieni all’invecchiamento. Niente di male se non ti interessa. Non è la fine del mondo. Ma se lo fai, ora ci sono così tante cose là fuori”.

Insomma, quando arriverà il momento, l’attrice non si farà scrupoli a utilizzare tutti i metodi possibili per rimanere in forma: “Farò ogni intervento di chirurgia plastica che posso fare quando sarò pronta”. […]

sofia vergara 8

Al momento ha beneficiato solo di piccoli ritocchi che non interrompessero il suo lavoro tra tv e serie: “Ho fatto il Botox per molto tempo nel mio collo e intorno ai miei occhi”. Ci sono però alcuni interventi che non la convincono: “Non credo nel riempitivo. Sento che il filler fa bene quando sei molto giovane e vuoi un po’ più di guance o rimpolpare un po’ le labbra. Alla mia età, 51 anni, sento che non ti farà sembrare più giovane. Ti farà sembrare più rifatta. E sento che in realtà non ti tira su; ti appesantisce. Quindi sono contraria, una volta che hai raggiunto una certa età”.

