LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA STRATEGICAMENTE SBATTUTA IN FACCIA AI PIPPAROLI DI INSTAGRAM? QUESTA BOMBASTICA ATTRICE È STATA APPENA RIBATTEZZATA LA REGINETTA DELL’HORROR, MA È SUI SOCIAL CHE SI DIVERTE AD ACCENDERE LE FANTASIE PIÙ PERVERSE DEI SUOI FOLLOWER CON UNA SERIE DI SCATTI CHE HANNO COME PROTAGONISTI O IL SUO LATO B O LE MAMMELLONE SAPIENTEMENTE STRIZZATE IN REGGISENI E TOP STRIMINZITI…

Estratto dell'articolo di Elisabetta Moro per www.cosmopolitan.it

sydney sweeney 2

Sydney Sweeney il physique du rôle da regina dell'horror l'ha sempre avuto, fin da Euphoria e The Handmaid's Tale. Era solo questione di tempo perché venisse consacrata al genere dove le belle, bionde, sexy e in pericolo si trasformano in oggetti del desiderio di mostri o assassini o loro stesse diventano creature pericolose votate al male.

sydney sweeney 3

Lei, con questi cliché, ci gioca fin dall'inizio della sua carriera, apparentemente consapevole di quello che la sua immagine rappresenta e di come possa essere usata a suo vantaggio per raggiungere il successo. Sweeney si muove nello spazio grigio tra auto oggettivazione e autodeterminazione e Immaculate - uscito in Italia l'11 luglio - sembra la risposta perfetta a mesi di commenti sessualizzanti con il quotidiano canadese National Post che ha dedicato un intero pezzo alla taglia del suo seno.

sydney sweeney immaculate

Sweeney, prima dell’imminente remake di Barbarella, ha scelto di calarsi nel ruolo di scream queen, ma alle sue condizioni, rendendo chiaro che è lei a essere al comando, anche nell' abbracciare il trope della suora sexy. Erano anni che voleva questo film: aveva fatto un'audizione per il ruolo quando aveva 16 anni, ma poi il progetto era naufragato. «Non riuscivo a togliermelo dalla testa», ha raccontato, «Così recentemente ho scritto allo sceneggiatore Andrew Lobel per chiedergli se si poteva rimettere in moto tutto riscrivendo la mia parte alla luce della mia età attuale e partecipando come produttrice».

sydney sweeney 1

Il risultato è un horror diretto da Michael Mohan che si inserisce nella lunga tradizione dei nunsploitation movies (ma senza scadere di livello) e dei film dell'orrore a stampo religioso, attingendo anche al pregnancy horror di Rosemary's Baby e Prevenge. Sweeney interpreta suor Cecilia, giovane devota e ingenua che si trasferisce dagli Stati Uniti in un convento nella campagna italiana.

A volerla lì è padre Tedeschi (Álvaro Morte di La casa di carta), esperto genetista, ma le cose in convento prendono subito tratti sinistri tra visioni oscure e continui jump scare. Suor Cecilia rimane misteriosamente incinta senza mai aver avuto rapporti sessuali e questo, oltre a dare origine a forme di idolatria, accuse e invidie, rivela una lotta di poteri umani e soprannaturali che si gioca sul suo corpo di donna.

[…]

sydney sweeney nel video dei rolling stones 24 sydney sweeney nel video dei rolling stones 6 sydney sweeney sydney sweeney sydney sweeney sydney sweeney e Kaylee McGregor sydney sweeney immaculate sydney sweeney 2 sydney sweeney immaculate sydney sweeney immaculate sydney sweeney immaculate sydney sweeney 4