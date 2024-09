LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA TORNITA O DALLO STACCO DI COSCIA? QUESTA BOMBASTICA 55ENNE, A CORTO DI IDEE PER IL COMPLEANNO DEL MARITO, HA DECISO DI RIPESCARE UNO SCATTO DAL PASSATO IN BIANCO E NERO PER FARGLI GLI AUGURI: CURVE SINUOSE, FISICO PERFETTO E TACCHI A SPILLO A SLANCIARE LA FIGURA – IN REALTÀ SI TRATTA DI UN DOPPIO REGALO VISTO CHE…

Catherine Zeta-Jones posa nuda per l'80esimo compleanno di Michael Douglas: "Ero a corto di idee per il regalo", ha scritto l'attrice postando uno scatto in bianco e nero in cui sfoggia le sue sinuose curve, bellissima e sexy, senza veli e in tacco a spillo. "Nel mio vestito da compleanno!

Dopo oltre 25 anni che condivido il giorno del mio compleanno con mio marito (...) Questa è la seconda opzione regalo, le palline da golf sono la prima opzione... ovviamente", ha aggiunto, con un pizzico di ironia, la star del cinema, che, nello stesso giorno, il 25 settembre, ha compiuto 55 anni. La coppia, infatti, sposata dal 2000, condivide, oltre a quella del loro matrimonio, anche la data del compleanno.

[…] Ma gli scatti e gli auguri social non sono le uniche sorprese per Michael Douglas. Per lui anche un regalo speciale... dal vivo. L'attore ha infatti postato un breve video in cui si vede Bono e Catherine Zeta-Jones cantare "Happy Birthday to you" mentre gli consegnano una mini torta con sopra una candelina. Un compleanno da vera star.

