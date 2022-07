LA RICONOSCETE? GLI ESPERTI PIPPAROLI POTREBBERO AZZECCARE IL SUO NOME AL PRIMO TENTATIVO, MA PER GLI ALTRI C’È QUALCHE AIUTINO: È DIVENTATA MAMMA DA PIÙ DI UN ANNO E NELLE SCORSE ORE ERA ALLA PARIS FASHION WEEK. ED È PROPRIO DAVANTI A UNA FINESTRA DI UN ALBERGO PARIGINO CHE HA VOLUTO DELIZIARE I VICINI POSANDO CON LE ZINNE AL VENTO: A COPRIRE I CAPEZZOLI SOLO LE MANI. IL RESTO È LASCIATO ALL’IMMAGINAZIONE…

Da www.tgcom24.mediaset.it

Alla Paris Fashion Week, Emily Ratajkowski è una bomba sexy. Se per le strade della capitale francese sfila con un midress nero che copre a malapena il lato B e regala un sideboob mozzafiato, al rientro in hotel provoca più che mai. Via tutti i vestiti, si affaccia alla finestra dell'hotel e offre ai follower un topless bollente coprendosi giusto i capezzoli con le mani.

Il riflesso sul vetro della finestra mostra uno scorcio sul corpo totalmente nudo della bella Emily, che però sceglie di inquadrare solo il seno prosperoso e lasciare il resto all'immaginazione dei follower. Seducente come non mai, con i lunghi capelli sciolti sulle spalle e l'espressione languida, si lascia fotografare senza veli. Sono scatti ad alto tasso erotico che non lasciano indifferenti, e infatti i cuori social si sprecano.

