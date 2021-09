LA RICONOSCETE? HA 21 ANNI, È UNA “FIGLIA DI” E SE SEGUE LE STESSE ORME DELLA MADRE PROMETTE BENISSIMO – FISICO BOMBASTICO, VISO MAGNETICO E PERSONALITÀ DA VENDERE: TUTTI PARLANO DI LEI PER L’ULTIMA PASSERELLA ALLA “MILANO FASHION WEEK” E LE SUE FOTO IN LINGERIE PUBBLICATE SUI SOCIAL STANNO MANDANDO FUORI GIRI GLI UOMINI…

Da "www.iltempo.it"

lourdes maria leon 10

Madonna chi spunta alla sfilata di Donatella Versace! Lourdes Maria, la primogenita di Madonna e del ballerino Carlos Leon, ha dato una svolta alla carriera: onnipresente in tutti gli eventi glamour del globo terracqueo. Alla Milano Fashion Week, sulla passerella della stilista più amata dallo star system, c’erano Gigi Hadid, Naomi Campbell, Dua Lipa, Irina Shayk, Vittoria Ceretti, Emily Ratajkowski e poi lei: Lourdes Leon, 21 anni, fasciata in un abito silver midi, cut-out e con un abbondante scollo a V grigio metallizzato.

lourdes maria leon 4

Lola, come la chiamano in famiglia, sembrava aver scelto la strada della riservatezza, ma nell’ultimo anno qualcosa è cambiato: dalle foto in lingerie al trucco verde fluo sugli occhi, la figlia d’arte sembra decisa a colpire l’opinione pubblica come faceva la celeberrima mamma negli anni Ottanta (difficile che inventi qualcosa di altrettanto originale, nda).

lourdes maria leon 9

Al Met Gala di New York, una settimana fa, Lourdes Maria ha messo di nuovo in mostro l’ascella “full bush”, cioè pelosa, come simbolo di indipendenza femminile dai canoni imposti dalla società, adesso a Milano ha sfoggiato un audace e sfacciato beauty look che puntava tutto sull’ombretto verde acceso che corre in parallelo al giallo evidenziatore e finisce la fuga agli angoli degli occhi. Un modo per esaltare lo sguardo, ma anche per esprimere grinta e energia. Lourdes si occupa di “Material girl”, la linea di abbigliamento di Madonna e si presta a fare la testimonial per brand appariscenti e ovviamente anticonvenzionali.

lourdes maria leon lourdes maria leon ciccone simula un'orgia 8 lourdes maria leon 12 lourdes maria leon 14 lourdes maria leon 3 lourdes maria leon 8 madonna con la figlia lourdes lourdes maria leon 1 lourdes maria leon 2 lourdes maria leon 5 lourdes maria leon 7 lourdes maria leon 6 lourdes maria leon 11