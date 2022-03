LA RICONOSCETE? HA APPENA RIACQUISTATO LA “LIBERTÀ” E NON RIESCE A TENERSI I VESTITI ADDOSSO PER PIÙ DI QUALCHE ORA: QUESTA VOLTA HA DECISO DI MOSTRARE LE SUE GRAZIE SU UNA BIANCA SPIAGGIA DORATA PRIMA DI IMMERGERSI - I PIPPAROLI RINGRAZIANO, MA ORA LEI RISCHIA DI VEDERSI RIMUOVERE QUALCHE CONTENUTO PORCELLINO PERCHÉ… VIDEO

Da www.leggo.it

britney spears 4

Britney Spears sta vivendo un momento di felicità dopo la fine della tutela legale da parte del padre, andata avanti per 13 anni e contro cui si è battuta per tantissimo tempo. E la popstar lanciata ormai oltre vent'anni fa dal singolo Baby one more time si gode la ritrovata libertà postando le foto delle sue vacanze su Instagram: Britney fa il bagno completamente nuda, con le sue parti più intime coperte solo dagli emoticon.

britney spears 5

Nei commenti, amici e vip fanno il tifo per lei: da Paris Hilton a Bella Hadid, tutti felici per il suo sorriso smagliante e la sua forma perfetta. «Sei libera, te lo meriti!», uno dei commenti. E chissà che questo periodo di gioia non possa far decollare nuovamente la carriera della Spears: staremo a vedere.

