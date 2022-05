LA RICONOSCETE? - NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA AD ALTO TASSO BOMBASTICO PER LA SHOWGIRL CHE SI MOSTRA IN LINGERIE AMMICCANDO VERSO L'OBIETTIVO, PRIMA DI CONCEDERSI UN WEEKEND CON…

Il fine settimana si avvicina e c’è da scommettere che Belen Rodriguez e Stefano De Martino troveranno il tempo per concedersi una fuga romantica anche questa volta.

Intanto, impegnati in shooting e registrazioni tv, si scambiano post infuocati. La showgirl mostra le pose in lingerie e gli scatti intimi tolgono il fiato. Ammicca maliziosa all’obiettivo, come se dietro la cinepresa ci fosse il suo Stefano…

Belen Rodriguez brilla. Negli ultimi tempi la felicità ritrovata e la passione con il suo (ex) Stefano De Martino la rendono – se possibile – ancora più bella. Posa ammiccante davanti all’obiettivo e regala siparietti ad alto tasso erotico. Nell’ultima campagna di lingerie, la showgirl seduce con i suoi movimenti sensuali, le sue linee perfette, le sue curve strabilianti in un crescendo di sensualità.

