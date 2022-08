17 ago 2022 08:18

RICORDATE LA PALADINA AMERICANA DELL'AMBIENTE ERIN BROCKOVICH? DIVENNE FAMOSA IN TUTTO IL MONDO GRAZIE A UN FILM CON JULIA ROBERTS CHE PER IL SUO RUOLO HA ANCHE VINTO UN OSCAR – LA DONNA È STATA MULTATA PER AVER INNAFFIATO TROPPO IL SUO GIARDINO IN CALIFORNIA – CON LA SICCITA’, E’ POSSIBILE FARLO UNA SOLA VOLTA ALLA SETTIMANA MENTRE LEI L’HA FATTO TRE VOLTE: SI È VISTA RECAPITARE UN CONTO DA 1.700 DOLLARI…