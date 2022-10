RICORDATE DI QUANDO MIKE TYSON SI ADDORMENTÒ IN DIRETTA TV E TUTTI LO DAVANO PER SPACCIATO? A DISTANZA DI DUE ANNI L’EX PUGILE RIVELA COSA ACCADDE DURANTE L’INTERVISTA IN CUI NON RIUSCIVA NEMMENO AD ARTICOLARE LE PAROLE: “MIA MOGLIE MI AVEVA DATO DEGLI ANTIDOLORIFICI E DOPO AVERLI PRESI NON ERO IN GRADO DI ARTICOLARE UNA PAROLA, È STATO UN PASTICCIO, MA ERA COLPA MIA…” - VIDEO

Mike Tyson fa sempre parlare di sé nell’altalenante vita tra ring e vicende extra sportive. A volte sembra pronto per tornare a combattere, in altre occasioni lo si vede in aeroporto su una sedia a rotelle. E un’altra volta ancora è ripreso mentre si allena duramente con la sua temibile massa muscolare, nonostante abbia 56 anni, in bella mostra. C’è stato un momento nel quale, però, ha fatto spaventare tutti durante un collegamento televisivo, un’intervista per la trasmissione di Piers Morgan e Susanna Reid, «Good Morning Britain».

In quell’occasione, era il 13 ottobre 2020, Iron Mike si presentò davanti alle telecamere in evidenti difficoltà. Cercò in tutti i modi di restare sveglio, ma alla fine l’ex campione del mondo dei pesi massimi alzò bandiera bianca e si addormentò, accovacciandosi su sé stesso, biascicando parole incomprensibili per tutti. Si era pensato a un malore improvviso. Invece, a distanza di tempo è emersa la verità su quanto accaduto, grazie al diretto interessato.

Tornato davanti a Piers Morgan per la trasmissione «Talk TV», Tyson ha dato la sua versione dei fatti: «Ehi ascolta. Mi ero fatto male, mi stavo allenando ed è successo qualcosa. Mia moglie mi ha dato degli antidolorifici e dopo averli presi non ero in grado di articolare una parola, è stato un pasticcio, ma era colpa mia», ha chiarito.

Ma non è stata l’unica rivelazione fatta da Iron Mike. Ha parlato anche dell’aggressione durante il volo da San Francisco alla Florida. L’ex pugile fu tradito da un video messo in rete: «Venivo da un posto in cui 60mila persone fumavano cannabis.

Quando ero sull’aereo, avevo fame ed ero stanco. C’era questo ragazzo che continuava a provocarmi, poi sono tornato in me e l’ho preso a calci in c..o. Sto scherzando, vorrei averlo fatto. La mia guardia del corpo è saltata sopra di lui», ha spiegato. Questo è Mike Tyson. L’uomo pronto a combattere contro un gorilla o uno squalo, ma che per tutta la vita ha lottato contro tanti demoni.

