RICORDATE I TEMPORALI ESTIVI D’AGOSTO CHE PORTAVANO UN PO’ DI FRESCURA? SCORDATEVELI – VIVREMO UN MESE IN COMPAGNIA DELL’AFA E CON TEMPERATURE PIÙ ALTE DELLA MEDIA: AL NORD CI SARÀ UN CLIMA ROVENTE, NELLE REGIONI CENTRALI E A ROMA SI TOCCHERANNO PICCHI DI 39 GRADI MENTRE NELLE ZONE INTERNE DI SICILIA E SARDEGNA SI SFIORERANNO I 44 GRADI – IL CALDO SARÀ INCESSANTE CON NOTTI TROPICALI E MARE TRASFORMATO IN UN BRODO…

Estratto dell’articolo di Paolo Virtuani per il "Corriere della Sera"

esatte caldo temporali

Sarà caldo. Molto caldo. Questa è la previsione che i meteorologi confermano per agosto. Sarà caldo per periodi prolungati, ma non si raggiungeranno le temperature record del 2021. Ci saranno alcune interruzioni temporalesche che faranno abbassare la colonnina di mercurio, ma riguarderanno quasi solo le regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud proseguirà ancora per settimane la grande calura.

roma caldo

[…] «Il Nord vivrà un’alternanza di clima rovente, specie nelle pianure, con temporali violenti e grandinate locali. Le regioni centrali, e in particolare Roma dove si potranno toccare picchi di 38-39 gradi, la prossima settimana patiranno temperature fino a 3-5 gradi sopra le medie per periodo, mentre quelle meridionali avranno giornate di 1-3 oltre le medie, con punte fino a 44 °C nelle aree interne di Sicilia e Sardegna».

mare caldo 5

L’anticiclone africano Nell’Europa meridionale l’anticiclone delle Azzorre, che annunciava il caldo estivo ma non comportava la presenza di temperature estreme, è stato ormai sostituito dal bollente anticiclone africano. Una conseguenza è l’aumento della temperatura del mare, che in certe zone ha raggiunto livelli paragonabili a quelli che si rinvengono nel Golfo del Messico e nel Mar Rosso.

ondata di caldo sull'italia

«I mari intorno alla nostra penisola avevano fatto registrare fino a 4 gradi sopra la media già in primavera. Ora si sono già raggiunti i 30 gradi a Jesolo, a Viareggio e in altre località», rende noto Tedici. «Ottimo per i bagnanti, che si immergono in acque piacevoli, ma non per l’ambiente. Acque così calde hanno provocato morie di pesci e lo sviluppo di mucillaggini». Inoltre causano un incremento dell’evaporazione e dell’umidità presente nell’aria, prima causa dell’opprimente afa estiva che caratterizza le cosiddette notti tropicali, cioè quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi.

turisti accaldati a roma 1

[…] «La settimana dal 12 al 19 sarà tipicamente estiva al Centro-Sud, mentre al Nord può verificarsi una rottura con l’arrivo di un flusso più fresco atlantico che potrebbe dare origini a temporali», dice Tedici. […]

Dal 20 giugno la capitale ha avuto massime quasi costantemente sopra i 35 gradi con picchi molto elevati che hanno sfiorato i record storici».

caldo italia

[…] Un ricordo del passato rischia di diventare la «rottura del caldo» che di solito avveniva verso il 20-25 agosto, con l’ingresso di perturbazioni occidentali che portavano le rinfrescanti piogge di fine agosto e annunciavano le fine del clima torrido. […]

turisti accaldati a roma 4 mare caldo 2