RICORDATE IL VIDEO INCREDIBILE DELL'ATTERRAGGIO SU MARTE DEL ROVER "PERSEVERANCE" E DELL'ELICOTTERO "INGENUITY"? - IL VELIVOLO HA APPENA SCATTATO ALCUNE FOTOGRAFIE AI RESTI DISTRUTTI - SI PUO' VEDERE IL PARACADUTE CHE HA RALLENTATO LA DISCESA E IL GUSCIO DI PROTEZIONE DALL'ATMOSFERA MARZIANA...

Dagotraduzione da Vice

atterraggio perseverance su marte 8

L'elicottero Ingenuity Mars della NASA, il primo velivolo a motore mai volato su un altro mondo, ha appena catturato fotografie aeree dei resti distrutti di alcuni dei componenti che hanno contribuito a portare lui e il suo compagno, il rover Perseverance, sulla superficie del pianeta rosso l'anno scorso.

L'elicottero ha esaminato i resti del paracadute che ha rallentato la discesa del veicolo spaziale su Marte nel febbraio 2021, così come il guscio posteriore in frantumi che ha protetto la preziosa missione robotica da 2,4 miliardi di dollari mentre sfrecciava nei cieli marziani a 20.000 chilometri orari.

atterraggio perseverance su marte 2

Dopo una serie di complicate manovre soprannominate i «sette minuti di terrore» dagli scienziati della missione della NASA, Perseverance è atterrato in sicurezza nel cratere Jezero, un antico fondale prosciugato di un lago. Durante l'avvicinamento, che è stato parzialmente ripreso su pellicola, il rover ha lanciato il paracadute e il guscio posteriore. Il guscio duro si è schiantato su Marte a una velocità di 125 chilometri orari a circa 1,5 chilometri dal sito di atterraggio di Perseverance, un impatto che il rover è stato effettivamente in grado di catturare in tempo reale come parte del suo emozionante filmato di discesa.

Ingenuity ha ora ottenuto uno sguardo da vicino alle parti esaurite del veicolo spaziale durante il suo 26° volo sul pianeta rosso, avvenuto il 19 aprile, esattamente un anno dopo che questo velivolo pionieristico ha fatto la storia con il primo volo a motore su un altro mondo. Le immagini forniscono un'istantanea inquietante dei manufatti marziani, ma sono anche ricche di informazioni utili che gli scienziati della missione possono utilizzare per mettere a punto gli atterraggi futuri, inclusa una missione pianificata chiamata Mars Sample Return che riporterà sulla Terra le prime rocce marziane incontaminate.

atterraggio perseverance su marte 4

«Perseverance ha avuto l'atterraggio su Marte meglio documentato della storia, con telecamere che mostravano di tutto, dall'inflazione del paracadute al touchdown», ha affermato Ian Clark del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che è l'ex ingegnere di sistema di Perseverance e ora serve come Mars Sample Return salita anticipo di fase.

«Ma le immagini di Ingenuity offrono un punto di vista diverso», ha continuato. «Se rafforzano il fatto che i nostri sistemi hanno funzionato come pensiamo che abbiano funzionato o forniscono anche un solo set di dati di informazioni ingegneristiche che possiamo utilizzare per la pianificazione di Mars Sample Return, sarà sorprendente. E in caso contrario, le immagini sono comunque fenomenali e stimolanti».

video atterraggio su marte

