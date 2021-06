6 giu 2021 15:36

I RIDER PER AVERE UNO STIPENDIO DECENTE DEVONO SPACCIARE - A ROMA ARRESTATO UN FATTORINO DI 42 ANNI CON LA DROGA NEL BORSONE DELLE CONSEGNE, ASSIEME AL SUSHI E ALLA PIZZA: SI È PRESO 2 ANNI E OTTO MESI E 12 MILA EURO DI MULTA - IN CASA AVEVA ANCHE BUSTINE TRASPARENTI E TAGLIERINI PER LAVORARE LA COCA: I SOLDI CHE GLI GARANTIVA IL LAVORO NON GLI BASTAVANO PER ARRIVARE A FINE MESE...