Da "www.funweek.it"

britney spears 6

La reginetta del pop ha avuto un’altra battuta d’arresto dopo il totale blackout vissuto nel 2007 a causa della malata relazione con il padre dei suoi 2 figli Kevin Federline: da un paio di settimane Britney Spears è stata ricoverata in una clinica sembrerebbe sotto costrizione da parte del padre, Jamie Spears.

L’uomo continua ad essere l’unico tutore legale delle finanze della cantante e avrebbe “convinto” la figlia a posticipare il suo nuovo residency-show di Las Vegas (il “Britney Domination”) in seguito alla scoperta che la 37enne non prenderebbe più gli psicofarmaci descritti.

le proteste per britney spears 1

Domenica 21 aprile Britney Spears ha lasciato la clinica psichiatrica per una uscita premio protetta dal toy boy Sam Asghari: alcuni rumors targati TMZ parlano di un ricovero coatto di 30 giorni, dunque mancherebbero poco meno di una decina di giorni prima che l’appello dei fan #FreeBritney trovi piena concretezza.

britney spears 5

L’artista, all’uscita della clinica, è apparsa smarrita mentre poco più in là il suo esercito continuava la protesta contro il padre e il suo manager al grido di “Liberatela, trovatevi un lavoro”.

britney spears 4 britney spears 2 britney spears britney spears in lingerie durante un concerto in texas 9 britney spears in lingerie durante un concerto in texas 8 britney spears in lingerie durante un concerto in texas 6 britney spears in lingerie durante un concerto in texas 5 britney spears in lingerie durante un concerto in texas 25 britney spears in lingerie durante un concerto in texas 23 britney spears in lingerie durante un concerto in texas 20 britney spears britney spears 9 britney spears 1 britney spears britney spears agli mtv britney spears sul palco del billboard music awards 17 britney spears sul palco del billboard music awards 18 britney spears sul palco del billboard music awards 19 britney spears sul palco del billboard music awards 2 britney spears sul palco del billboard music awards 20 britney spears sul palco del billboard music awards 4 britney spears sul palco del billboard music awards 5 britney spears sul palco del billboard music awards 7 britney spears sul palco del billboard music awards 8 britney spears 3