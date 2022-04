RIDOTTE LE CONDANNE AI CARABINIERI ACCUSATI DI STUPRO SULLE STUDENTESSE AMERICANE A FIRENZE - PER L'EX APPUNTATO MARCO CAMUFFO LA SENTENZA È DEFINITIVA: I GIUDICI DELLA CASSAZIONE GLI HANNO INFLITTO QUATTRO ANNI E QUATTRO MESI, CON UNO SCONTICINO - IN APPELLO È ARRIVATO IL VERDETTO PER L'EX CARABINIERE PIETRO COSTA: QUATTRO ANNI DI PENA. IN PRIMO GRADO SI ERA BECCATO CINQUE ANNI E SEI MESI - LA VICENDA RISALE AL 2017: I DUE ACCOMPAGNARONO A CASA LE RAGAZZE UBRIACHE E POI...

Da "Il Messaggero"

Ancora condanne, se pure con lievi riduzioni di pena. Con due distinti giudizi sono state confermate le responsabilità dei due ex carabinieri imputati di violenza sessuale per aver abusato di due studentesse americane a Firenze, dopo averle riaccompagnate a casa dalla discoteca con l'auto di servizio, nella notte tra il 6 e il 7 settembre del 2017.

Per l'ex appuntato Marco Camuffo, ora, la sentenza è definitiva. Ieri i giudici della Cassazione lo hanno condannato a quattro anni e 4 mesi, due mesi in meno rispetto ai 4 anni e mezzo inflitti dalla corte di Appello di Firenze nel 2021.

Per la stessa vicenda, sempre ieri, ma in appello, a Firenze, è arrivato il verdetto per l'ex carabiniere Pietro Costa: quattro anni di pena. In primo grado all'imputato erano stati inflitti cinque anni e sei mesi.

La corte di appello di Firenze ha ridotto la pena per Costa considerando le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante. I giudici hanno anche riformato la sentenza di primo grado in relazione all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, riducendola a cinque anni.

La procura generale di Firenze aveva chiesto la conferma della condanna del Tribunale per l'ex carabiniere Pietro Costa. Richiesta sulla quale si erano allineate tutte le parti civili: i familiari della vittima, il Comune di Firenze e il ministero della Difesa.

Il collegio difensivo di Costa aveva chiesto invece l'assoluzione. Pietro Costa era imputato per i presunti abusi su una delle due ragazze. Il collega di pattuglia, l'ex appuntato Marco Camuffo, era stato condannato in appello il 4 febbraio 2021 a 4 anni e 6 mesi, due mesi in meno della pena ricevuta in primo grado nell'ottobre del 2018.

Inoltre, nel novembre del 2021 entrambi sono stati condannati in via definitiva dalla Cassazione a 5 mesi per reati militari.

Quella sera di settembre del 2017, la pattuglia formata da Camuffo e Costa aveva fatto una sosta presso un locale notturno al piazzale Michelangiolo e qui i due militari si erano offerti di dare un passaggio alle due ragazze, che avevano bevuto molto, per riportarle a casa, in un alloggio nel centro storico.

Camuffo e Costa avevano usato l'auto di servizio dell'Arma. Arrivati a destinazione erano saliti con le turiste. E nell'appartamento si sono consumate la violenze poi denunciate all'autorità giudiziaria dalle vittime.