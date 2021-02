RIECCOLO! - VENERDÌ GIUSEPPE CONTE TORNERÀ IN DIRETTA STREAMING: TRANQUILLI, NON SARÀ SUL SUO FACEBOOK AD ANNUNCIARE QUALCHE RESTRIZIONE, MA SUL CANALE YOUTUBE DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE, PER UNA LECTIO MAGISTRALIS CHE SEGNA IL SUO RITORNO ALL’INSEGNAMENTO - NON È INVECE ANCORA CHIARO SE POI RICOMINCERÀ A FARE LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO O CIVILE O SE SI FARÀ SOLO VEDERE OGNI TANTO IN ATENEO…

Ernesto Ferrara per www.repubblica.it

Prima il dovere, l'incontro col rettore Luigi Dei per concordare tempi e forme del suo rientro in servizio. Poi il piacere. Il piacere di una lectio magistralis in aula magna che sarà probabilmente trasmessa anche in diretta streaming e che sancirà il suo ritorno sulla scena pubblica dopo più di un settimana lontano dai riflettori. Chissà, forse anche per togliersi qualche sassolino.

Riecco Giuseppe Conte. L'ex premier torna in campo e lo fa a Firenze, l'appuntamento è per il prossimo venerdì alle 15.30 in video streaming senza pubblico. La lezione sarà trasmessa sul sito dell'università e sul canale Youtube di Unifi. Non è ancora chiaro se "l'avvocato del popolo", ancora tra i volti politici più popolari d'Italia, ricomincerà a fare lezione di diritto privato o civile o se farà solo qualche apparizione in ateneo.

La sua aspettativa all'Università è però formalmente finita e l'ora di un confronto col suo nuovo 'datore' di lavoro Dei è giunta. Dei e Conte si incontreranno prima della lezione al Rettorato di piazza San Marco e vedrà anche la presidente della Scuola di Giurisprudenza e il direttore del dipartimento di Scienze giuridiche per definire i prossimi impegni didattici dell'ex premier.

Ma non sarà solo un rendez vous formale quello di venerdì. Dopo il rettore l'ex presidente del Consiglio si presenterà in aula magna per una lezione da prof e avvocato ma soprattutto da ex premier. Ancora oggetto di riflessione titolo e temi, ma si sa che Conte potrebbe affrontare benissimo la politica e l'attualità parlando di elementi giuridici come quelli con cui si è confrontato negli anni a Palazzo Chigi.

Dai Dpcm durante l'emergenza sanitaria ai rapporti con l'Europa per quanto riguarda trattati e accordi, dal Mes in giù. E la politica? Il ruolo nei 5 Stelle? La candidatura a Siena nel collegio uninominale della Camera sostenuto da Pd e M5S? La sola ipotesi ha aperto una guerra incredibile nei Dem toscani. Resta da capire cosa voglia fare Conte, che fin qui non ha dimostrato interesse ufficiale all'ipotesi. Chissà, forse è solo ancora presto per dirlo.

