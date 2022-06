RIEDUCAZIONE PUTINIANA - NUOVA OFFENSIVA RUSSA NELLA REGIONE UCRAINA DI LUGANSK: CI SONO ALMENO TRE CIVILI UCCISI, COMPRESO UN BAMBINO. DALL’INIZIO DELLA GUERRA, SONO 243 I BIMBI AMMAZZATI. MA A FARE DAVVERO SPAVENTO È IL NUMERO DI QUELLI SCOMPARSI: ALMENO 200MILA, SECONDO IL GOVERNO DI KIEV, SONO STATI DEPORTATI DAL DONBASS PER ESSERE “RUSSIFICATI”

Guerra in Ucraina 100 giorni mappa

vladimir putin

1 - UCRAINA, KIEV: 'IN VISTA NUOVA OFFENSIVA RUSSA CONTRO SLOVIANSK, BOMBE SUL LUGANSK'

Da www.ansa.it

L'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a Sloviansk in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell'Ucraina orientale: lo ha reso noto lo stato maggiore di Kiev, secondo quanto riporta la Cnn.

MORTI A SLOVIANSK DOPO I BOMBARDAMENTI DELL ESERCITO UCRAINO

I russi, che avevano già lanciato un attacco senza successo contro due città a nord e nord-ovest di Sloviansk (Barvinkove e Sviatohirsk), stanno schierando adesso fino a 20 gruppi tattici nella zona.

Non è chiaro invece se le truppe di Mosca abbiano guadagnato ulteriore terreno a est di Sloviansk, dopo aver preso il controllo della città di Lyman a fine maggio.

Tre civili, incluso un bambino, sono stati uccisi nel corso di bombardamenti russi nella regione ucraina di Lugansk (est) nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergiy Gaidai, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform.

Severodonetsk bombe su acido nitrico 3

"Il tre giugno 2022, una donna e suo figlio sono stati uccisi nel bombardamento russo di Hirske. Un'altra persona è stata ferita a morte a Zolote", ha scritto Haidai. Inoltre, le autorità regionali hanno ricevuto informazioni su un altro residente locale ucciso a Hirske tre giorni fa. Alcune persone sono rimaste ferite nel corso di un bombardamento della città di Severdonetsk.

mariupol i bambini nei tunnel dell acciaieria azovstal 4

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in una dichiarazione alla Cnn, ha rinnovato la sua richiesta di porre fine alle violenze in atto in Ucraina.

"Rinnovo il mio appello per l'immediata cessazione della violenza, per l'accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l'evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali", ha detto Guterres in una nota.

Ha poi aggiunto che il conflitto ha già ucciso migliaia di persone e sfollato milioni di altre, e che la guerra "ha provocato violazioni inaccettabili dei diritti umani e sta infiammando una crisi globale tridimensionale - cibo, energia e finanza - che sta colpendo sempre di più persone, Paesi ed economie vulnerabili".

un bambino guarda un edificio distrutto durante gli attacchi nella periferia di irpin, kiev

Guterres ha affermato che le Nazioni Unite sono "impegnate nello sforzo umanitario", ma che alla fine saranno necessari negoziati e dialogo per risolvere il conflitto. "Prima le parti si impegnano in sforzi diplomatici in buona fede per porre fine a questa guerra, meglio è per il bene dell'Ucraina, della Russia e del mondo", ha affermato.

2 - MORTI, CITTÀ CANCELLATE KIEV FA IL BILANCIO DEL DISASTRO

Estratto dell'articolo di Francesco Battistini per il “Corriere della Sera”

bambini torturati e uccisi guerra russia ucraina

Fogli e pennarelli non bastano. Bisogna convincerli a stare seduti, perché sono ipercinetici. E a disegnare, perché sono ipobulici: «A volte ci vuole anche un'ora». Molti bambini si rifiutano proprio. E quando finalmente osano qualche segno, racconta la psicologa Iryna Frankova, usano solo il nero e il rosso. Macchie informi.

Macchine schiacciate. Case senza il tetto. Biciclette per terra. O gatti con le lacrime.

All'ospedale pediatrico Ohmadtit lo vedono tutti i giorni, quanto costi una guerra. La sala d'attesa è piena: «Abbiamo centinaia di casi d'ansia, disagio, insonnia. Non vorremmo esagerare con gli psicofarmaci. Ma noi siamo in pochi. E i bambini in cura, troppi. Non abbiamo tempo per una vera psicoterapia».

Severodonetsk bombe su acido nitrico 4

Tutta l'Ucraina è uno scarabocchio nero chiazzato di rosso. Per ricordare i 243 bambini uccisi dall'invasione barbarica, oggi a Kiev organizzeranno una cerimonia dalle parti della colossale statua brezneviana della Madre Patria.

Una cosa breve, però: c'è da pensare a vivi e sopravviventi, moribondi e morituri. Agli altri bambini spariti: 200 mila, dicono gli ucraini, che i russi «hanno deportato dal Donbass, per far sì che dimentichino per sempre il loro Paese e non siano più in grado di tornare». Quanti danni provocati da questi cento giorni «d'emozioni e di duro lavoro, di sanguinose battaglie e di perdite», dice il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko.

MORTI A SLOVIANSK DOPO I BOMBARDAMENTI DELL ESERCITO UCRAINO

[...]

bambini torturati e uccisi guerra russia ucraina

Severodonetsk bombe su acido nitrico 3 Conflitto nel Donbass al 31 maggio 2022