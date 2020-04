RIGOR MONTIS: “MI AVVARREI DEL MES” (NON AVEVAMO DUBBI!) – “GUARDEREI CON ESASPERATA ATTENZIONE ALLA CONDIZIONALITÀ. SE I SOLDI PRESTATI PER RAFFORZARE IL SISTEMA SANITARIO DEVONO ESSER SPESI PROPRIO IN QUELLO E NON PER ESEMPIO, COME SESTO FINANZIAMENTO PONTE AD ALITALIA, AUSPICHEREI CI FOSSE” – “SALVINI E LA MELONI HANNO SCATENATO UN MOSTRO SUI SOCIAL. LA QUARANTENA? FACCIO PILATES E PASSO L’ASPIRAPOLVERE. MI DÀ PARTICOLARMENTE PIACERE PRENDERE QUEI CIUFFI DI…”

1 – MES, MONTI: ME NE AVVARREI GUARDANDO CON ESASPERATA ATTENZIONE A CONDIZIONALITA'

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Se mi avvarrei del Mes se fossi il governo italiano? “Si, guarderei con esasperata attenzione com'è la situazione della alla condizionalità. Se ci fosse la condizionalità per cui i soldi prestati per rafforzare il sistema sanitario devono esser spesi proprio in quello e non per esempio, come sesto finanziamento ponte ad Alitalia. Ecco, questa condizionalità qui anzi auspicherei che ci fosse”.

Così il senatore Mario Monti oggi a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Le forze politiche contrarie al Mes sostengono che potrebbero, successivamente, esser introdotte altre condizionalità. E' vero? “Per questo va visto molto molto bene il testo che andrebbe firmato. Però quello che dicono queste persone è in gran parte il frutto di come operano le nostre società coi social media”.

Cosa intende dire? “Loro hanno creato coi social media negli ultimi sei mesi il mostro Mes, lo hanno diffuso sui social scatenandolo contro tutti i loro avversari. E io credo che se di colpo, per ipotesi, Salvini, Meloni e nel M5S dovessero convincersi che a certe condizioni il Mes sarebbe una cosa di cui approfittare non riuscirebbero a cambiare le posizioni ufficiali”. Per quale motivo? “Hanno scatenato un mostro sui social, contro di me e contro altri. E quando si scatenano i mostri – ha concluso Monti a Rai Radio1 - poi è difficile far prevalere la ragione”.

2 – CORONAVIRUS, LA QUARANTENA DI MARIO MONTI: FACCIO PILATES IN VIDEO CHIAMATA E PASSO L'ASPIRAPOLVERE

Mario Monti e la quarantena. Il senatore a vita, economista ed ex premier, oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove tra gli altri temi ha anche raccontato come sta vivendo il lockdown causato dal Coronavirus. “Sono a casa da fine febbraio. A casa mia moglie fa il capitano, io sono subalterno. Lei mi ritiene però in grado di gestire l'attività di aspirapolvere”. Quindi è lei a passare l'aspirapolvere? “Certo, me ne occupo in prima persona. Mi piace fare lavori di precisione, passando negli angoli più reconditi della casa. Mi dà particolarmente piacere prendere quei ciuffi di polvere che ci sono in questo periodo”.

Si occupa anche della cucina? “Poco. Apparecchio, sparecchio e, quando ce lo permettiamo, apro una bottiglia il vino”. Fa anche un po' di sport? “Faccio una mezz'ora di cyclette. E poi faccio delle sedute di pilates online”. Come avvengono queste 'sedute' di pilates? “Mi metto su di un tappetino, in una stanza, con un iPad. Poi con Skype mi collego con l'istruttore, che si trova a casa propria. Il contatto non esiste ma la didattica, l'ammonimento e la sgridata, in caso di posizione errata, non mancano”. Il suo insegnante di pilates è molto severo. “In realtà ne ho due, uno a Milano e uno a Roma, perché prima della pandemia passavo la settimana diviso tra le due città. Per ora ho attivato solo l'istruttore milanese, quello romano però lo contatterò prestissimo”. Che tipo di problemi cerca di risolvere col pilates? “Diciamo che la mia posizione eretta, per quanto riguarda le spalle e la schiena, è suscettibile di miglioramento”, ha spiegato il senatore a vita a Un Giorno da Pecora.

