Da www.leggo.it

Rihanna è incinta. A darne la notizia è proprio la cantante che ha rivelato che lei e A$AP Rocky stanno aspettando il loro primo figlio. Il rapper e la cantante stanno insieme da meno di due anni, ma Rihanna è in dolce attesa. La magnate di Fenty Beauty e Rocky sono stati fotografati per la rivista People a New York. Negli scatti la futura mamma è stata fotografata con un lungo piumino rosa sbottonato per mostrare il suo «pancione» già evidente.

Nelle foto catturate dalla coppia e pubblicate da People, la coppia è immortalata mentre si tiene e sorride mentre camminano sulla neve, mentre in altre foto, appaiono per le vie di New York mentre si abbracciano e sfilano. Oltre a debuttare con il suo pancione, la cantante ha accessoriato il look con jeans a vita bassa con lavaggio chiaro e una lunga collana a croce dorata con gemme colorate.

L'annuncio della gravidanza arriva dopo che A$AP Rocky ha recentemente dichiarato il suo amore a tutto il mondo. In un'intervista a GQ, infatti, il rapper ha descritto Rihanna come «l'amore della sua vita». E, adesso, tutti sono in attesa di scoprire se diventeranno i genitori di un maschietto e di una femminuccia. Che il piumino rosa indossato sia un indizio?

