CHI HA DIFFUSO L’AUDIO DELL’INCONTRO DI SAVOINI A MOSCA? – SECONDO EDWARD LUTTWAK DI CERTO NON SONO STATI GLI AMERICANI: “È UN’ASSURDITÀ. GLI STATI UNITI SI CURANO POCO DEI LEGAMI DELL’ITALIA CON MOSCA. ROMA SI È SEMPRE SCHIERATA CON WASHINGTON. PIUTTOSTO, AL MOMENTO L’INTERESSE È CHE L’ITALIA NON VADA CON LA CINA” – “L’ECONOMIA RUSSA È IN DECLINO, MOSCA TENTA DI FORAGGIARE I POLITICI PER INDEBOLIRE L’OCCIDENTE, MA…”