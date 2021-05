RIMETTETE A POSTO IL COSTUME DA BAGNO: NIENTE MARE QUESTO WEEKEND - TEMPO INSTABILE E A TRATTI PERTURBATO, NON SOLO A NORD E SU PARTE DEL CENTRO MA ANCHE AL SUD - VENERDì E SABATO TEMPERATURE SOTTO LA MEDIA, TRA I 17 E I 20 GRADI, PIOGGIE AL NORD E POSSIBILI TEMPORALI AL SUD - DOMENICA TORNA L'ANTICICLONE AFRICANO AL CENTRO-SUD: SOLE E CALDO...

Dal corriere.it

Previsioni Venerdi?

Venerdì 14 maggio piogge intense su tutto il Centro-Nord, in estensione nel pomeriggio-sera su Sardegna e Italia meridionale. L’Italia continua a essere raggiunta da impulsi perturbati generati da un centro depressionario che staziona da parecchi giorni nei pressi delle isole Britanniche.

Almeno fino al weekend il tempo risulterà spesso instabile e a tratti pure perturbato, non solo al Nord e su parte del Centro, ma stavolta anche al Sud. Il fronte instabile lascerà la penisola nella giornata di sabato con temporali al Sud e gli ultimi sul Triveneto, poi domenica una provvidenziale rimonta dell’alta pressione farà migliorare il tempo su gran parte delle regioni, anche con un clima un po’ più caldo.

Temperature ancora sotto la media del periodo con valori massimi che si attesteranno attorno ai 17-20 gradi.

Venerdì 14

Previsioni Venerdi?

Al Nord molto instabile su tutte le regioni, al Centro peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni, al Sud peggiora verso sera su tutte le regioni. In mattinata piogge su Friuli-Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Liguria di levante e alta Toscana, più asciutto altrove. Nel pomeriggio peggiorerà diffusamente su tutte le regioni con rovesci e temporali specie sui settori tirrenici.

A Sud, invece, giornata in gran parte asciutta e soleggiata. Nel pomeriggio comincerà a peggiorare in Campania con piogge sul Casertano, entro sera e notte rovesci e temporali potranno raggiungere tutte le regioni. Allerta gialla della Protezione civile in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna lungo il corso del Po e Lazio. Codice giallo per mareggiate sull’Arcipelago toscano.

Sabato 15

Previsioni Sabato

Tempo ancora instabile sul Triveneto e al mattino a tratti temporalesco sul Sud peninsulare (sole in Sicilia). Nel pomeriggio temporali sui rilievi di Triveneto e Lombardia, localmente sulla pianura veneta, specie occidentale e sempre meno presenti al Sud.

Domenica 16

Tempo asciutto anche se molto nuvoloso o a tratti coperto al Centro e sulla Pianura Padana. Nel pomeriggio temporali sui settori alpini, prealpini e localmente sulle medio/alte pianure. Torna però l’anticiclone africano e al Centro-Sud le temperature raggiungeranno valori intorno ai 25 gradi.

Previsioni Domenica