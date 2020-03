RIMPIANTO SENZA FINE – ORNELLA VANONI: "HO SBAGLIATO A LASCIARE GINO PAOLI. OGGI ANDREI DA LUI E DALLA MOGLIE” – “LA QUARANTENA? SE MI TOGLIETE ANCHE IL BICCHIERE DI VINO MI SPARO. LA SALVEZZA È FARE LA SPESA ALTRIMENTI DIVENTO PAZZA - MI INDIGNANO I POLITICI: SONO MILIARDARI E UN MILIARDARIO NON AVRA' MAI IL SENSO DELLA REALTA' - UNA VOLTA FINITO TUTTO CI SARA’ L’ASSALTO AI PARRUCCHIERI…" - VIDEO

Alessandro Ferrucci per il “Fatto quotidiano”

Appena alza la cornetta, è Ornella Vanoni a bruciare il tempo. "Come sta?".

Veramente siamo noi a domandarlo a lei. "Ieri sono uscita per la spesa, almeno una boccata, altrimenti divento pazza".

Si mette in coda.

Ordinata aspetto.

La fermano.

Non capiscono chi sono, ho i capelli indietro, bardata, mascherina e occhiali; ogni tanto mi scoprono per la voce.

Passare inosservata non le capitava da un po'

Mi piace scegliere i prodotti, mi sento più viva; altrimenti leggo tutto il giorno.

Cosa?

Ora I miti degli altri (di Wendy Doniger), poi una rivisitazione de l' Odissea .

Film?

La mia passione sono le pellicole statunitensi in bianco e nero, tra un po' mi arrivano, così mi salvo dalle serie tv.

Su Instagram ha lanciato un allarme per le donne.

Per forza, non c' è spazio per loro, i loro problemi, le violenze subite, e le donne stesse chiamano meno i centralini, non chiedono aiuto. Vuol dire che sono impossibilitate a denunciare.

Eppure…

In questo momento vivranno una realtà peggiore del solito; stessa storia per gli immigrati impegnati nei campi: alcuna notizia.

Quindi

Spero anche in un intervento europeo di Draghi, la materia la conosce (ci pensa); tutto ciò mi ricorda la guerra. Io c' ero. E i soldati morivano da soli, come oggi i malati di coronavirus.

Ci pensa spesso

Moltissimo, però i miei genitori e parenti li vedevo; oggi o vivi in una grande famiglia o niente abbracci; ah, i delfini sono tornati nella laguna di Venezia, la natura si sta riprendendo i suoi spazi.

È complottista?

No, ma amavo Asimov.

Dorme?

Meno bene di prima, perché ti svegli e sai che un giorno è uguale al precedente.

Fantasia?

Alcuni miei colleghi, come Giuliano Sangiorgi, li sento e sono creativi, altri no.

Poi c' è il telefono Parecchio, con gli amici o mia nipote; vorrei andare in Liguria da Gino (Paoli) e sua moglie, vorrei stare con loro, ci sto bene; (un secondo di pausa) quello con Gino è un grande amore finito, ma non mi toglie il piacere della loro compagnia. Hanno una situazione meravigliosa.

Ha un rimpianto?

Ne ho due: non essere riuscita a tenere Gino, anche se sono andata via io; l' altro è mio figlio: gli sono stata troppo poco vicino, ho perso la prima maternità, ma dovevo lavorare.

Tali situazioni acutizzano le riflessioni.

No, i rimpianti sono ben chiari da tempo.

Cosa la fa ridere?

Ho visto una foto di Rocco Casalino in costume

I tempi del "Grande Fratello".

Ah, io quella roba lì non la vedo, provo pena per chi partecipa.

È in onda la versione "vip".

Davvero? I vip non ci sono più.

Lei è vip.

Solo per questione di età, perché ho vissuto l' epoca nella quale c' erano, e mi riferisco agli Agnelli o gli Olivetti. Non oggi.

Cosa teme?

Il dopo, la ricostruzione. Già c' è chi muore di fame.

Cosa la indigna?

I politici di tutto il mondo: sono miliardari e un miliardario non avrà mai il senso della realtà.

Un bicchiere di vino lo beve?

Se mi togliete anche quello mi sparo.

Ha chiamato Mina per i suoi 80 anni?

Mica siamo nemiche! Però sì, le ho mandato un messaggio, perché tanto lei non si fa sentire.

Finita l' emergenza, quale sarà il primo appuntamento?

Resto in casa.

Come?

Correranno tutti e ovunque, ci sarà l' assalto ai parrucchieri.

Va bene, e finita la frenesia.

Devo registrare il nuovo disco, tanto quest' estate non ci saranno concerti. (La Vanoni canta in "Una bellissima ragazza": "E mi piace ricordare quel vecchio film d' amore, dove lui era così bello. Che volavano le ore).

