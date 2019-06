RINCHIUDETELI E BUTTATE LA CHIAVE – NELL’INDIANA UN BIMBO DI 12 ANNI È MORTO DOPO ESSERE STATO INCATENATO ALLA VASCA DA BAGNO CON UN COLLARE PER CANI E LASCIATO MORIRE DI FAME DAL PADRE E DALLA MATRIGNA – I DUE LO LASCIAVANO LIBERO SOLO PER DISTRIBUIRE VOLANTINI E POI TORNAVANO A LEGARLO: L’UOMO SI SAREBBE ADDIRITTURA SCATTATO DEI SELFIE CON IL FIGLIO AGONIZZANTE…

Biagio Chiariello per "www.fanpage.it"

eduardo posso 6

Eduardo Posso era un ragazzino di 12 anni; è morto in modo atroce lo scorso 30 maggio: incatenato alla vasca da bagno e lasciato morire di fame da coloro che avrebbero dovuto amarlo e proteggere, ovvero il suo padre e la sua matrigna, Luis Posso e Dayana Marina Flores, di Bloomington nello Stato Usa dell’Indiana, entrambi lavoratori in ambito circense, ed ora accusati di omicidio.

eduardo posso 5

A portarlo in ospedale è stato proprio l’uomo, ma ormai per Eduardo non c’era più nulla da fare. Stando a quanto riportato da The Mirror, il bambino era visibilmente denutrito, il corpo pieno di lividi e i medici hanno rilevato una percentuale di grasso nel suo corpo dello 0%. Gli inquirenti hanno immediatamente scoperto che il responsabile di quello scempio erano i genitori.

eduardo posso 3

Le indagini hanno portato alla luce che Eduardo veniva liberato soltanto di giorno quando doveva distribuire volantini per il circo itinerante per il quale la coppia lavorava. Il resto della giornata lo passata legato alla vasca con delle catene e un collare per i cani, il tutto sotto gli occhi del padre e della matrigna che avevano installato una telecamera nel bagno. Gli investigatori sospettano che gli abusi sul dodicenne potrebbero essere continuati per parecchi mesi.

luis posso

Luis Posso, padre naturale di Eduardo, e Dayana Marina Flores, matrigna del 12enne, negano tuttavia di averlo fatto morire di fame ma hanno ammesso di averlo picchiato perché “faceva i capricci più degli altri bambini“.

La coppia ha infatti altri tre figli – di 9, 5 e 2 anni – nessuno di loro iscritto a scuola, ora affidati ai servizi sociali. Il padre e la matrigna pare abbiano riservato questo disumano trattamento soltanto ad Eduardo, e sembra addirittura godessero nel vederlo stare male. Il padre, addirittura, avrebbe anche scattato alcuni selfie insieme al figlio agonizzante.

dayana medina flores

La coppia ora è in carcere accusata di abbandono di minore, si attende l’autopsia sul cadavere del 12enne per procedere contro di loro anche per l’accusa di omicidio. La madre naturale di Eduardo avrebbe perso la custodia del figlio diversi anni fa e non aveva contatti con lui da diverso tempo.

