Da "www.leggo.it"

Brutto incidente per una ragazza di Milano di 27 anni, Marica Tarricone, che è finita in ospedale a Nuoro, in Sardegna, dopo aver battuto la schiena sull'acqua durante un tuffo da un'altezza di 13 metri. È successo a Baunei, in Ogliastra, a Cala Goloritzé intorno alle 14.30 di ieri: sul posto è intervenuto l'elicottero del 118. I primi riscontri medici parlano di trauma contusivo alla colonna apparentemente senza deficit motorio, ma la giovane è stata trattenuta per controlli più approfonditi.

Quello di oggi non è il primo incidente analogo: a causa di tuffi spericolati dall'arco sulla roccia di Goloritzé, è già il quarto intervento dell'elisoccorso nel giro di un mese. La pratica è andata in crescendo da quando a giugno scorso la ex velina Giulia Calcaterra, ora influencer con la passione degli sport estremi ha pubblicato sul suo profilo un lancio in acqua dall'arco, ottenendo milioni di visualizzazioni.

Dopo quel video, c'è stato dunque il boom di tentativi di imitazione. L'amministrazione comunale di Baunei è corsa ai ripari predisponendo cartelli, tradotti in tutte le lingue, in cui si segnala il pericolo: «Si intensificano i soccorsi a Goloritzè, dovuti ad incidenti addebitabili anche all'imprudenza - ha scritto su Facebook il primo cittadino Salvatore Corrias -. Rinnoviamo il nostro appello, dunque: non avventuratevi sugli scogli dell'arco, e siate emuli nella prudenza, non nell'incoscienza».

