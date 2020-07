RINVIATA A DOPO L’ESTATE L'UDIENZA IN CASSAZIONE PER DENIS VERDINI PER LA BANCAROTTA DELL'EX CREDITO COOPERATIVO FIORENTINO, DI CUI È STATO PRESIDENTE PER VENT'ANNI - IN APPELLO IL "SUOCERO" DI SALVINI E' STATO CONDANNATO A SEI ANNI E DIECI MESI DI RECLUSIONE...

E' stata nuovamente rinviata l'udienza in Cassazione per Denis Verdini per la bancarotta dell'ex credito cooperativo fiorentino, di cui è stato presidente per vent'anni. L'ex senatore per quella vicenda stato condannato sia in primo che in secondo grado insieme con altri imputati. Il 3 luglio 2018 la Corte d'Appello di Firenze lo ha condannato a sei anni e dieci mesi di reclusione, riducendo la pena inflitta in primo grado che era stata di nove anni.

L'udienza davanti ai giudici della Suprema Corte, inizialmente prevista per lo scorso marzo, era slittata al 17 luglio per via dell'emergenza legata al coronavirus ma come prevede la disciplina straordinaria per l'emergenza la difesa di Verdini ha chiesto e ottenuto di poter discutere l'udienza. L'appuntamento dunque a piazza Cavour slitta a dopo l'estate.

