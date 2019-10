RIPETENTI PATENTATI - C’È UN SETTORE IN CUI GLI ITALIANI NON RIESCONO A TENERE ALTO L’ONORE NAZIONALE: LA GUIDA! SONO PIÙ DI SEI MILIONI LE PERSONE CHE NEL 2018 HANNO RIPETUTO ALMENO UNA VOLTA L’ESAME DELLA PATENTE - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI BOCCIATI È IL TRENTINO ALTO ADIGE, MENTRE I PIÙ VIRTUOSI SONO I…

Gli italiani sono bravi in tutto, tanto da essere ritenuti i più virtuosi d' Europa, ma c' è un settore nel quale, le nuove generazioni, sembrano incapaci di tenere alto l' onore nazionale: la guida. Stando a un' indagine condotta nel 2018 dall' Istituto mUp Research in collaborazione con Norstat, oltre 6 milioni di penisolani avrebbero ripetuto almeno una volta l' esame di guida; cifra che corrisponde al 17,7% di tutti coloro che hanno tentato di prendere la patente.

Il Trentino Alto Adige, con il 29,5% dei respinti all' esame, è la regione in cui si è registrato il maggior numero di bocciati. Ad essa segue la Liguria con il 28%. Invece, a rivelarsi più preparate, sono state Lombardia, Campania e Lazio, con una quota di promossi al di sopra della media nazionale.

Gli aspiranti automobilisti vacillerebbero soprattutto nella prova pratica, tanto da dover ripetere l' esame due, tre o quattro volte, come nel caso di 36mila esaminati. A bissare i test con più frequenza sarebbero le donzelle. Ma aspettate a declamare il proverbio "donne al volante pericolo costante" perché, a smentire i luoghi comuni, ci pensano le agenzie assicuratrici, dalle cui indagini risulta che, a manifestare più prudenza alla guida, siano proprio le fanciulle.

A sorprendere non è tanto il numero di chi viene rimandato ai test quanto quello di chi, all' esame, non prova neppure ad accedere: i 18enni di oggi sono sempre più disinteressati al traguardo della patente, e raggiunta la maggiore età preferiscono dare priorità ad altri obiettivi che non a quello di una macchina delegata ad annullare le distanze. A contare il maggior numero di "spatentati" sono le regioni le cui aree urbane sono ben collegate da metropolitana e bus efficienti.

Questi motivi hanno esteso il margine d' età entro il quale, i fanciulli, mirano a conseguire la patente: l' età media, in regioni come Basilicata, Campania e Sicilia, si aggira attorno ai 20 anni e 7 mesi. In Sardegna si arriva perfino ai 22 anni, ed in Emilia Romagna ai 21 e 8 mesi. A generare indifferenza attorno ai traguardi ambiti dai teenager di una volta contribuisce anche il fatto che, quelli di oggi, siano ben più remoti dall' indipendenza finanziaria: i 18enni di due decadi fa che cercavano lavoro per affrancarsi dalla famiglia guadagnavano più dei maggiorenni di oggi mossi dallo stesso bisogno d' autonomia. Mantenere un' auto senza gravare sui genitori, è pressocché impossibile: le polizze assicurative sono onerose, e neppure le spese relative alla scuola guida sono emblema di economia: si va dai 500 ai 900 euro.

Per non parlare della benzina! Ce n' è abbastanza per sostenere che costa meno viaggiare in aereo che non in macchina. Per le brevi distanze, i più tradizionalisti, possono invece contare sul mezzo di trasporto meno esoso di tutti: le proprie gambe.

