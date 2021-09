14 set 2021 17:12

RIPRENDETE I LIBRI DI GEOGRAFIA: LA NUOVA ZELANDA VUOLE CAMBIARE NOME! - IL PARTITO MAORI HA LANCIATO UNA PETIZIONE ONLINE PER TRASFORMARLO IN "AOTEAROA", COME VIENE CHIAMATO IN LINGUA MAORI - "'NUOVA ZELANDA' E' UN NOME OLANDESE. ANCHE GLI OLANDESI HANNO CAMBIATO NOME: DA OLANDA A PAESI BASSI!" - "I TANGATA WHENUA SONO STUFI A MORTE CHE I NOSTRI NOMI ANCESTRALI VENGANO DILANIATI, IMBASTARDITI E IGNORATI"