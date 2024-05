È RISALITA LA “FEBBRE” – VA ALL’ASTA A LOS ANGELES LA PISTA DA BALLO DELLA “FEBBRE DEL SABATO SERA”, DOVE TONY MANERO, OVVERO JOHN TRAVOLTA, SI DIMENAVA SULLE NOTE DI “HOW DEEP IS YOUR LOVE” E “STAYIN' ALIVE” – IL COSTO DELLA PARTE DI SCENOGRAFIA DEL FILM, CHE MISURA 5 METRI PER 7, È STIMATO IN 300MILA DOLLARI –TRA I LOTTI ALL'INCANTO, ANCHE IL PROTOTIPO DI UN'ARCA DELL'ALLEANZA USATA PER “I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA”… – VIDEO

(ANSA) - - In vendita un pezzo di scenografia della Febbre del sabato sera (1977): va all'asta la pista da ballo dove Tony Manero, alias John Travolta, si pavoneggiava sulle note di 'How Deep is Your Love', 'More Than a Woman', 'Open Sesame' e 'Stayin' Alive', brani della colonna sonora firmata dai Bee Gees. La pista, attualmente smontata, misura 5 metri per 7 ed è stimata fino a 300 mila dollari.

Fa parte della vendita 'Hollywood Legends, danger, disaster and disco', organizzata da Julien's Auctions and Turner Classic Movies, che si svolgerà a Los Angeles, sia dal vivo che online, dal 12 al 14 giugno. Tra i lotti all'asta, anche il prototipo di un'arca dell'alleanza usata per la realizzazione dei Predatori dell'arca perduta, primo film della saga di Indiana Jones del 1981: è stimata tra i 50mila e 70mila dollari. In vendita anche costumi e cimeli dal film dei fratelli Coen Il grande Lebowski (1998).

