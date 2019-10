24 ott 2019 08:50

RISCHIERESTE LA VOSTRA VITA PER ASSAGGIARE UN PESCE PALLA? PROBABILMENTE NO VISTO CHE IL FAMIGERATO FOGU PUÒ ESSERE LETALE - IN GIAPPONE PER SERVIRLO IN UN RISTORANTE CI VUOLE UNA PARTICOLARE LICENZA CHE HANNO SOLO POCHI CUOCHI: AKIO SAITO, CHEF DELLA VECCHIA GUARDIA, È UNO DI LORO E SE VOLETE PROVARE L’ESPERIENZA UNICA DOVETE VOLARE FINO A TOKYO PER ESSERE IN BUONE MANI…(VIDEO)