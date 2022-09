RISCOSSA UCRAINA – CON LE ARMI DELL’OCCIDENTE, KIEV RICONQUISTA IZYUM, I RUSSI IN FUGA SUL FRONTE ORIENTALE. MOSCA PERDE L’HUB FERROVIARIO DI KUPYANSK. UN COLPO DURISSIMO PER L’ESERCITO RUSSO CHE USA LA FERROVIA PER TRASPORTARE LA MAGGIOR PARTE DEI SUOI RIFORNIMENTI – ZELENSKY AVVISA: “IMPOSSIBILE NEGOZIARE, PUTIN PUNTA SULL'INVERNO” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO KULEBA: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI POTER SCONFIGGERE I RUSSI, MA ABBIAMO BISOGNO DI PIÙ ARMI”

LA CONTROFFENSIVA UCRAINA A KHARKIV

«Abbiamo dimostrato di essere in grado di sconfiggere l’esercito russo. Lo stiamo facendo con le armi che ci sono state date. E quindi ribadisco: il più armi riceviamo, più velocemente vinceremo e più velocemente questa guerra finirà». Lo ha detto sabato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba parlando a una conferenza stampa con la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, a Kiev per la sua seconda visita in Ucraina dall’inizio della guerra.

Ore 03:26 - Zelensky, impossibile al momento negoziare con Russia

Al momento non sono possibili negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. L'ha dichiarato il presidente ucraina Volodymyr Zelensky intervenuto alla 17esima riunione annuale di Yes (Strategia europea di Yalta), secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Unia, citando l'Ufficio del capo di Stato. «Vogliamo porre fine alla guerra, ma lo spazio e le opportunità sono cambiati», ha detto Zelensky, riferendosi ai russi come a «terroristi». «Non c'è alcuna rassicurazione sul fatto che faranno quello che dicono di fare. Penso che non lo faranno.

Nessuno gli crede. Come si suol dire, non possono essere loro a stringere la mano». «I russi non sono pronti ad ammettere di aver occupato il nostro Paese. Ciò significa che non ci sarà un dialogo sostanziale», ha aggiunto il presidente ucraino. «Per poter aprire un corridoio diplomatico, devono mostrare volontà politica, essere pronti a restituire terra straniera». Secondo il presidente ucraino, quello che verrà sarà «l'inverno più difficile del mondo intero» e «un punto di svolta nella liberazione dei territori ucraini occupati dalla Russia».

Ore 23:54 - Kadyrov: le forze di Kiev tenteranno di sfondare a Kherson

L’esercito ucraino sta accumulando rinforzi nella regione di Mykolaiv in preparazione di un tentativo di sfondamento in direzione di Kherson, capoluogo dell’Oblast occupato dai russi nelle prime fasi dell’offensiva. Lo riferisce su Telegram, «sulla base delle informazioni disponibili», il leader ceceno Ramzan Kadyrov.

