IL RISO ABBONDA SULLA BOCCA DEGLI OBESI – SE SIETE SEMPRE STATI CONVINTI CHE IL RISO BIANCO SIA UN ALIMENTO DIETETICO, VI STATE SBAGLIANDO DI GROSSO: PER 100 GRAMMI FORNISCE 130 KCAL SENZA CONSIDERARE L’INDICE GLICEMICO CHE, A SECONDA DEL METODO DI COTTURA, PUÒ ARRIVARE FINO A UN VALORE PARI A 132 – IL TRUCCHETTO PER “LIMITARE I DANNI”…

Da "www.leggo.it"

riso

Dieta, il riso in bianco fa ingrassare. Eppure, per le nostre nonne, questo alimento è da sempre la panacea di quasi tutti i mali: dai disturbi gastrointestinali al raffreddore, questo semplice piatto condito con olio e parmigiano ha il potere di rimetterci al mondo. Grazie al dilagare dell’amore per il sushi, poi, è diventato un fashion food a tutti gli effetti.

RISOTTO AL CUOR DI FINOCCHIO

Chi si vuole mettere a dieta, spesso è convinto che il riso in bianco sia la soluzione a tutti i problemi di ciccia: d’altronde si pensa che i condimenti siano pochi e le calorie pure, ma non è affatto così.

risotto

Per 100 gr. di prodotto, infatti, il riso in bianco fornisce 130 kcal senza considerare l’indice glicemico che, a seconda del metodo di cottura, può arrivare fino a un valore pari a 132. Ecco l'errore che commettiamo tutti nella cottura del riso e il trucchetto per “limitare i danni”: sciacquare il riso per privarlo dell'amido e, una volta lavato, mettere poca acqua in pentola. Ancora meglio, cuocerlo all'orientale: in acqua fredda, a fuoco lento e fino a totale assorbimento.

riso risotto allo zafferano