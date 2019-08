RISSA NELLA RESSA – MEGA SCAZZO A CIPRO, IN UNA DELLE STRADE DEI LOCALI DI AYIA NAPA, DOVE UN LOTTATORE DI ARTI MARZIALI MISTE HA MESSO KO DUE RAGAZZI CON CUI STAVA DISCUTENDO - QUANDO SEMBRAVA CHE GLI ANIMI SI FOSSERO CALMATI, L’UOMO SI È STRAPPATO LA MAGLIETTA E HA SFERRATO PUGNI DA VERO PROFESSIONISTA VERSO I DUE AVVERSARI: UNO DEI DUE È STATO…(VIDEO)

Mega rissa a Cipro dove tre uomini hanno scatenato il panico in una strada di Ayia Napa. Non è chiaro quale sia stata la miccia, ma in pochi attimi quello che sembrava essere un accesso regolamento di conti si è trasformato in una scazzottata.

Come mostrano le immagini girate da un testimone, i tre stavano discutendo animatamente e due ragazzi continuavano a spintonare un uomo, basso e tarchiato che, riferiscono alcuni presenti, solo dopo si è scoperto essere un lottatore di arti marziali miste.

Il lottatore sembrava essersi allontanato quando improvvisamente si è strappato la maglietta e ha sfidato i due avversari. Con un solo pugno ne ha steso uno a terra: il razzo è rimasto a terra prova di coscienza mentre l’amico tentava di vendicarlo. Ma anche per lui l’impresa si è dimostrata fallimentare.

