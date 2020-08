30 ago 2020 18:36

RISTORATORI DA INCUBO – IL CORRISPONDENTE ITALIANO DEL “WALL STREET JOURNAL” ERIC SYLVERS TWITTA LA FOTO DI UNO “SCONTO” DA CINQUANTA CENTESIMI RICEVUTO IN UN RISTORANTE LIGURE E COMMENTA “BENVENUTI IN LIGURIA" – BOTTURA: “PURTROPPO NON CONOSCIAMO IL GENEROSO TITOLARE PER STRINGERGLI LA MANO. CON UNA GROSSA TENAGLIA. CONOSCIAMO INVECE NOME E INDIRIZZO DI UN LOCALE DEL MILANESE CHE RIVENDICA IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUL COVID E OFFENDE CHI SE NE LAMENTA. ALL' INGRESSO…”