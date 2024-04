25 apr 2024 10:48

IL RISULTATO DEL DECRETO CAIVANO? AFFOLLARE ANCORA DI PIÙ LE CARCERI – DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO MELONI, PER I MINORI E’ DIVENTATO PIU’ FACILE FINIRE DIETRO LE SBARRE E PIÙ DIFFICILE USCIRE: I GIOVANI DETENUTI AUMENTANO AL RITMO DI 30 AL MESE, 360 IN PIÙ IN UN ANNO – AL MOMENTO GLI UNDER 18 IN CARCERE SONO “SOLO” 426, MA L’INCREMENTO PREVISTO MANDERA’ IN TILT GLI ISTITUTI, GIÀ IN CRISI PER IL SOVRAFFOLLAMENTO...