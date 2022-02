4 feb 2022 13:11

I RITMI DI LAVORO TI AMMAZZANO, LETTERALMENTE - CHIUSA L'INDAGINE SULL'INCIDENTE IN CUI PERSE LA VITA A MODENA LAILA EL HARIM, OPERAIA QUARANTENNE DI ORIGINE MAROCCHINA RIMASTA INCASTRATA IN UNA FUSTELLATRICE: IL FONDATORE DELLA DITTA E IL NIPOTE SONO STATI ACCUSATI DI OMICIDIO COLPOSO, SECONDO LA CGIL LA MODIFICA APPORTATA AL MACCHINARIO ERA STATA FATTA "PER TRARRE MAGGIORE PROFITTO RISPARMIANDO SUI TEMPI DI LAVORAZIONE"