Divorziati e felici. Se fosse il titolo di un film, i protagonisti sarebbero senza dubbio il principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson. Già da alcuni anni, infatti, il duca e la duchessa di York hanno ricominciato a farsi vedere in coppia agli eventi pubblici, tra sorrisi e sguardi complici.

«Sono tornati insieme», mormorano da settimane in Gran Bretagna, «si aspetta solo l’annuncio ufficiale». Che, stando ai tabloid più importanti, sarebbe arrivato – tra un discorso e l’altro – durante una cena organizzata dal magnate Ernie Boch Jr. nella sua villa nel Massachusetts.

«Ebbene sì, vivo nella Royal Lodge con il mio principe», avrebbe detto lei, «che è il più bello di tutti». Parole che hanno il sapore della conferma, seppur in molti continuino a ribadire che tra i duchi di York non sia cambiato nulla: «Continuano a essere buoni amici», ha affermato di recente il portavoce di Fergie.

D’altronde le voci di un reale riavvicinamento si rincorrono da tantissimo, ma nell’ultimo anno si sono fatte più vivaci a seguito di alcuni eventi di famiglia. In primis il royal wedding di Harry e Meghan, dove Sarah ha fatto il suo ritorno in grande stile.

Attivissima sui social, la «Furia Rossa» pubblica spesso foto della sua famiglia, compreso l’ex marito Andrea, al quale ha dedicato un tenero post in occasione del suo compleanno, lo scorso febbraio.

D’altronde, che i due dormano sotto lo stesso tetto non è una novità: nel 2008 infatti galeotto fu l’incendio che scoppiò a Dolphin House, ex residenza di Sarah, che si trasferì in fretta e furia nella vicina Royal Lodge, dove già viveva il duca. Messi da parte i clamorosi scandalidegli anni Novanta, gli ex coniugi hanno riallacciato i rapporti e da lì è stata un’escalation.

Che ha raggiunto il punto più alto al recente matrimonio della loro seconda figlia, la principessa Eugenie: in chiesa, uno a fianco all’altra, con vicino anche la primogenita Beatrice, sembrava davvero tornato il clima familiare tra gli York.

Tanto che una settimana fa, proprio Eugenie ha pubblicato uno scatto dei genitori per celebrare il loro potenziale 33esimo anniversario di matrimonio, come se il divorzio del 1996 non fosse mai esistito. Una situazione in cui i tabloid cercano di trovare il lato positivo: «Almeno non avranno bisogno di sposarsi una seconda volta».

