IL RITORNO DEL MAESTRO – FRANCO BATTIATO TORNA A DARE SUE NOTIZIE E SU FACEBOOK PUBBLICA UNA FOTO CHE LO RITRAE DI PROFILO CON UNA BREVE DIDASCALIA: “TERMINATI I MISSAGGI DI TORNEREMO ANCORA, INSIEME A PINO PISCHETOLA” – DOPO ANNI DI GUFATE SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, IL 18 OTTOBRE USCIRÀ IL NUOVO DISCO DEL CANTAUTORE SICILIANO CHE CONTERRÀ…(VIDEO)

Arianna Ascione per "www.corriere.it"

franco battiato su facebook

Una riga e una foto pubblicate sulla sua pagina Facebook per annunciare l'attesa conclusione dei lavori del suo album di prossima uscita: «Terminati i missaggi di Torneremo Ancora, insieme a Pino Pischetola».

Il mittente del messaggio è Franco Battiato, alle prese con il disco «Torneremo Ancora» che sarà pubblicato venerdì 18 ottobre: come annunciato nei giorni scorsi il lavoro conterrà un brano inedito e una rivisitazione in chiave orchestrale «di brani che hanno fatto la storia».

Ultima foto a novembre 2018

franco battiato con la royal philharmonic concert orchestra 4

Si tratta della prima immagine dell'artista - che da tempo che non appare in pubblico - dopo un lungo silenzio social: la sua ultima foto era stata pubblicata a novembre 2018.

Lo scorso anno erano circolate voci su una sua presunta malattia: «A chi mi chiede della mia salute - aveva replicato Battiato con una nota - dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo».

franco battiato con la royal philharmonic concert orchestra 2

«Torneremo ancora»

«Torneremo Ancora» raccoglie quattordici canzoni tra le più rappresentative dell'opera del cantautore catanese registrate due anni fa in occasione di alcuni concerti in Italia con la Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta dal Maestro Carlo Guaitoli, organizzati appositamente per farne in un secondo momento un progetto discografico.

franco battiato con la royal philharmonic concert orchestra TORNEREMO ANCORA - IL NUOVO DISCO DI FRANCO BATTIATO franco battiato con la royal philharmonic concert orchestra 3 franco battiato con la royal philharmonic concert orchestra 1 franco battiato nella sua casa di milo villa grazia 2 franco battiato nella sua casa di milo villa grazia 1 1 battiato madonia BATTIATO 5 franco battiato