Michela Tamburrino per “La Stampa”

luisa beccaria 2

«All’inizio non l’avevo quasi riconosciuta, così semplice e così naturale. Ho faticato a capire che fosse proprio lei». È l’impressione a caldo di chi ha avuto la diva pop in casa per giorni, la stilista Luisa Beccaria. I 64 anni di Madonna sono un viaggio devozionale a tappe siciliane.

Ad aprire le danze dei quattro giorni di festeggiamenti voluti da Miss Ciccone, un dinner placee lì dove risiede la “Material girl” in questi giorni, al Feudo del Castelluccio tra Modica e Noto, in zona Marzamemi, frazione marinara del comune di Pachino, di proprietà del principe Lucio Bonaccorsi di Reburdone, marito della stilista milanese Luisa Beccaria, insediamento di 1.200 ettari con una magione di cinquemila metri quadrati e un borgo settecentesco egregiamente restaurato.

madonna 3

È lì che Madonna è arrivata alla vigilia di Ferragosto approfittando di un volo privato pieno zeppo di amici al seguito, con i suoi sei figli presi poi in carico dai cinque figli dei padroni di casa. «L’ho vista apparire con un abito disegnato da me che neppure sapevo avesse. Un gesto molto carino da parte sua che ho molto apprezzato. E lo ha postato subito sui social. Ero convinta che questo viaggio dovesse rimanere segreto ma è stata lei a renderlo pubblico grazie alle foto e ai tanti bagni di folla», ha detto la stilista Beccaria, cara alla Milano che conta e ai divi che non apprezzano gli eccessi.

luisa beccaria 3

Così, semplice e tranquilla, si percepiva Madonna in questi giorni siciliani ben lontani dalle scene hard rock e punk riservati ai concerti. Eccola con capelli lunghi biondi dall’abbondante ricrescita più l’apparecchio per i denti che lei stessa si è registrata e appunto con l’abito firmato Beccaria dallo stile romantico e aggraziato.

«Madonna ha già indossato almeno tre volte i miei abiti - racconta Luisa Beccaria - e ne sono orgogliosa. Per queste feste ha scelto un vestito corto, sinuoso, della prossima collezione per l’inverno 2022-2023. Per i fiori del tessuto mi sono ispirata a una stampa d’archivio mia di venti anni fa, per lo stile ho ripensato un po’ a Marie Antoinette. Adesso lei è molto bella e in carne. Con una pelle magnifica».

il compleanno di madonna a marzamemi 21

Ma quello che ha colpito Beccaria è stato soprattutto, «lo sguardo che ti penetra, magnetico, ineludibile. A differenza di quanto è stato detto noi non siamo amiche, la conosco pochissimo e per questo ho potuto apprezzare la sua gentilezza. Si capisce subito che è una donna molto intelligente».

Una simpatia che ha catturato anche Lucilla Bonaccorsi, figlia dei padroni di casa che in questi giorni ha accompagnato Lourdes Maria, chiamata dagli amici Lola, in giro per quella parte di Sicilia. Ma tanto understatment non si addice a Miss Ciccone che magari cenava in casa ma poi alle 23 usciva con i suoi amici per poi tornare all’alba.

Con lei uno stuolo di fedelissimi, sarti a profusione, parrucchieri e tutto l’entourage proprio di una diva, compreso il duo Luigi & Iango, fotografi amati dai divi internazionali che l’hanno immortalata in tutti gli atteggiamenti possibili. Immagini che Madonna ha subito taggato sui social. Il party più elettrizzante della quattro giorni, si è svolto sul mare, tanti gli invitati e i ballerini a fare da intrattenimento.

il feudo castelluccio di luisa beccaria

Dopo la cena, a menu kosher con un antipasto di insalate, burrate, crostini con crema di peperoni, di olive e di pomodorini, riso in brodo di cernia, pasta vegana con pesto genovese e pomodorini e mandorle, pesce fresco alla griglia e come dessert granite alle mandorle e cannolo alla ricotta, si sono esibiti i musicisti del quintetto palermitano di Angelo Daddelli, che ha proposto brani della tradizione popolare siciliana, a loro si sono aggiunti un gruppo di musicisti portoghesi.

madonna 1

Balli a più non posso, fisarmoniche chitarre e sassofono, la festeggiata stretta in un abito con le stampe maiolica locale si è scatenata in una teoria di tarantelle e di sicul-mambo, intonando le canzoni della tradizione italiana, a cominciare da «Nel blu dipinto di blu» per finire partigianamente con «Bella ciao». Oltre al figlio Rocco, avuto da Gay Ritchie e che ha compiuto 22 anni e ha spento la torta a forma di cartella, hanno applaudito la mamma anche David Banda, Lourdes Leon, Mercy e le gemelle Estere e Stella. Ritratto di famiglia in un esterno siciliano.

