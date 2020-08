RIUSCIRESTE A STARE UN MESE, DA SOLI E SENZA LUCE, IN UN CASTELLO IN MEZZO AL MARE? IN PALIO CI SONO 40MILA DOLLARI – LA SFIDA, LANCIATA DAL MODELLO E ATTORE USA TREVOR DONOVAN, HA RACCOLTO FINORA 25MILA ADESIONI - NELLA SUA PROPOSTA, L’ATTORE NON SPECIFICA DOVE SI TROVI L’ISOLA, DENOMINATA “SMALL ISLAND CASTLE”, MA SPIEGA CHE L’UNICO EQUIPAGGIAMENTO CONSENTITO PER LA SFIDA CONSISTE IN… - AVVISO AI FATTONI: CONSENTITO PORTARE UNA SOLA COSA TRA LIQUORE E MARIJUANA

Carmelo Leo per tpi.it

Raccogliereste la sfida, per 40mila dollari, di passare un mese intero da soli in un castello diroccato in mezzo al mare, senza elettricità e internet, ma costantemente ripresi da telecamere che trasmettono le immagini in streaming? Se la risposta è sì, sarebbe meglio per voi andare a vedere il tweet pubblicato in questi giorni dal modello e attore statunitense Trevor Donovan.

Anche perché, sulla carta, la concorrenza si presenta agguerritissima: sono oltre 25mila infatti le persone che hanno risposto a Donovan, candidandosi per la challenge. Un modo per ottenere soldi “facili”, ma anche per fare un’esperienza che inevitabilmente accrescerà la fama dei suoi protagonisti.

Nella sua proposta, l’attore non specifica dove si trova l’isola, denominata “Small Island Castle”. Ma spiega che l’unico equipaggiamento consentito per la sfida consiste in penne, fogli di carta e cibo a sufficienza per vivere per 30 giorni. Gli utenti, però, sommergono Donovan di domande: si possono portare con sé dei libri?

La risposta è sì. “Piccola aggiunta: potreste dover tenere lontani gli invasori vichinghi. Per farlo, avrete accesso a un esercito di focene e orche assassine per difendere il castello. C’è anche una tartaruga gigante di nome Zilpah, con cui potete parlare, anche se non risponde”. Altre informazioni: se portate un animale domestico, dovrete rinunciare a 10mila dollari del montepremi. Consentito, secondo Donovan, portare una sola cosa tra liquore e marijuana. Una proposta, tra il serio e il faceto, che sta incuriosendo migliaia di utenti.

