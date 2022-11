RIUSCITE A CAPIRE COSA C’È DI STRANO IN QUESTA PATATA? APPARENTEMENTE NULLA, MA CHI HA PUBBLICATO LA FOTO SUI SOCIAL SA CHE NASCONDE UN GRANDE SEGRETO: C’È CHI IPOTIZZA CHE IL PROBLEMA POSSA ESSERE IL COLORE TROPPO SPENTO O LE PICCOLE ESCRESCENZE CHE FANNO PENSARE COME ORMAI NON SIA PIÙ BUONA. MA IL MISTERO È UN ALTRO…

torta patata 3

Riuscite a capire cosa c'è di strano in questa patata? È bastata una foto pubblicata sui social per mandare in tilt centinaia di persone che hanno iniziato a chiedersi quale fosse l’anomalia. E, infatti, il segreto era tutto al suo interno perché quella che pare una patata è una torta "super realistica" di un pasticcere che fa torte in casa e che vende il suo dolce a 19 euro.

La mamma di due bambini Nicole Salinas, di Canberra, ha realizzato la torta per il figlio di nove anni utilizzando due torte al caramello da 6 dollari di Woolworths, cioccolato fondente e glassa Betty Crocker.

Tuttavia, la torta creativa è così realistica che molti non sono convinti che non sia in realtà una patata e hanno chiesto ulteriori prove.

La signora Salinas, proprietaria dell'azienda di articoli da regalo Crafty Raven, ha spiegato

torta patata 2

di essere un'autodidatta e crede che chiunque possa fare questo tipo di torte se ha gli ingredienti giusti. Se il suo dolce vi ha incuriosito, ecco a voi la ricetta:

Ingredienti:

• Torte al caramello Woolworths

• Cioccolato fondente

• Glassa della Betty Crocker

• Colorante in gel

• Polvere di cacao

Ricetta:

• Unire due strati di cake al caramello con crema al burro al centro.

torta patata 1

• Modellare le torte per ottenere una forma simile a quella delle patate, quindi ricoprirle con un velo di crema al burro.

• Mescolare il colorante gel con il cioccolato fondente per ottenere la tonalità desiderata.

• Fare dei segni e delle fossette sulla torta usando strumenti da forno o utensili di uso quotidiano. Aggiungere polvere di petali marroni per dare un effetto satinato.