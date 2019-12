RIUSCITE A INDIVIDUARE VENTI TITOLI DI FAMOSE CANZONI DI NATALE SOLO GUARDANDO QUESTA IMMAGINE? QUEST’ANNO IL NUOVO GRATTACAPO SOTTO L'ALBERO È PER VERI CULTORI DELLO SPIRITO NATALIZIO – NON BASTA SOLO AGUZZARE LA VISTA, MA UNA BUONA MEMORIA PER RICORDARSI LE CANZONI CHE SONO LA COLONNA SONORA DELLE FESTE – C’È CHI È RIUSCITO A RISOLVERE IL ROMPICAPO IN CINQUE MINUTI E VOI? - VIDEO

DAGONEWS

grattacapo canzoni di natale 2

Non sarebbe la stagione delle feste senza una degna playlist natalizia. Ma prima di lasciarvi trasportare dal ritmo delle vacanze, riuscite a trovare i titoli delle 20 canzoni nascoste in questo rompicapo?

Ogni piccola figura è un indizio che vi dovrebbe portare dritti alla soluzione: venti notissime melodie che accompagnano le vostre feste da anni e i cui titoli adesso sono celati. C’è chi giura di averci messo appena cinque minuti a risolvere il grattacapo, e voi riuscirete a fare di meglio?

grattacapo canzoni di natale 1 3

Piccolo indizio: tra le melodie nascoste ci sono “Fairytale of New York”, “I saw Mommy Kissing Santa”, “White Christmas”, “Rockin’ around the Christmas Tree”, “Have Yourself A Merry Little Christmas”, “All I want for Christmas” e “Deck the Halls”. Mettetevi alla prova: se non riuscite a trovare la soluzione guardate i titoli in fotogallery.

grattacapo canzoni di natale 1 1 grattacapo canzoni di natale 1 2