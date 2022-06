RIUSCITE A RICONOSCERE QUALCUNO DALLA PUZZA? PRESTO I NOSTRI CELLULARI POTRANNO FARLO - UN GRUPPO DI RICERCATORI GIAPPONESI HA MESSO A PUNTO UN "NASO ARTIFICIALE" IN GRADO DI RICONOSCERE L'IDENTITÀ DI UNA PERSONA DAI COMPOSTI CHIMICI PRESENTI NELL'ARIA CON UN'ACCURATEZZA DEL 97% - LA TECNOLOGIA POTRÀ ESSERE USATA PER CREARE NUOVI SENSORI DA UTILIZZARE PER SBLOCCARE I TELEFONINI OPPURE…

NASO ARTIFICIALE DATI BIOMETRICI

(ANSA) - Una nuova sfida si prospetta per i film di spionaggio: oltre a impronte digitali, riconoscimento facciale e scansioni della retina, ora si aggiunge anche il respiro. È in arrivo, infatti, il naso artificiale in grado di riconoscere l'identità di una persona proprio dai composti chimici presenti nell'aria che emettiamo, aprendo la strada a nuovi sensori da utilizzare ad esempio per lo sblocco degli smartphone.

Il dispositivo, che è in grado di confermare l'identità con un'accuratezza superiore al 97%, è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori guidato dalla giapponese Kyushu University, che ha pubblicato i risultati sulla rivista Chemical Communications. "Le caratteristiche fisiche - come le impronte, il viso e la voce - possono essere copiate o addirittura compromesse da lesioni", dice Chaiyanut Jirayupat, alla guida dello studio.

olfatto

"Recentemente l'odore umano è emerso come una nuova classe di autenticazione biometrica - aggiunge - che essenzialmente utilizza la tua composizione chimica unica per confermare chi sei". I ricercatori hanno analizzato il respiro di molti soggetti, trovando 28 composti chimici che potevano essere utilizzati per il riconoscimento. Sulla base di ciò, hanno poi realizzato un naso artificiale composto da 16 sensori, ognuno dei quali è in grado di identificare una classe diversa di composti.

olfatto

Infine, i dati ottenuti dai sensori sono stati elaborati con un sistema di apprendimento automatico, che ha sviluppato un profilo per il respiro di ogni persona partecipante allo studio. I ricercatori hanno testato il naso artificiale con 20 persone, che il dispositivo ha riconosciuto con un'accuratezza molto elevata, oltre il 97%.

Il sensore, tuttavia, non è ancora pronto per essere integrato negli smartphone: per lo studio, è stato chiesto ai partecipanti di rimanere a digiuno per sei ore prima del test, quindi bisognerà ora perfezionare la tecnologia per renderla efficace a prescindere dalla dieta.