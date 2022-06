LA RIVINCITA DELL’AMANTE – DOPO ANNI A ESSERE SCHIFATA DALLA FAMIGLIA REALE INGLESE, CAMILLA SI PRENDE LA SUA RIVINCITA - QUANDO SI INNAMORÒ DI CARLO, NON VENNE CONSIDERATA ALL’ALTEZZA DI SPOSARE IL FUTURO RE PERCHÉ AVEVA TROMBATO CON ALTRI UOMINI: A LEI VENNE PREFERITA LA VERGINE DIANA E IL RESTO È STORIA – MA OGGI LA SUA È UNA FIGURA DI SOSTEGNO IMPORTANTE PER QUEL FILETTO LESSO DI CARLO TANTO CHE…

Enrico Franceschini per “il Venerdì di Repubblica”

LE NOZZE TRA CARLO E CAMILLA - 9 APRILE 2005

Dopo Elisabetta II, da qui alla fine del secolo, sul trono d'Inghilterra saliranno nell'ordine tre re: Carlo, William e George. Ma dopo la regina Elisabetta ci sarà anche un'altra regina: Camilla, moglie di Carlo, attuale duchessa di Cornovaglia. Non era sempre stato chiaro che le sarebbe toccato il titolo di queen, neanche come "regina consorte", ovvero non sovrana regnante ma semplicemente moglie del re. In passato, lei stessa aveva diplomaticamente lasciato intendere di non tenerci.

IL PRINCIPE CARLO E CAMILLA IN PARLAMENTO IL 10 MAGGIO 2022

Camilla non voleva sembrare un'usurpatrice, perché il ruolo di regina era originariamente destinato alla principessa Diana. Come poteva l'amante, l'intrusa, la causa (almeno secondo l'opinione dominante) del fallimento del matrimonio del secolo, indossare la corona al posto della defunta Lady D? Non sarebbe suonata come un'ingiustizia sommaria? Non avrebbe risvegliato il dissenso nei confronti della monarchia, emerso quando scomparve la principessa? O addirittura resuscitato la teoria del complotto, secondo cui i Windsor si erano messi d'accordo per fare scomparire Diana e che c'era anche lo zampino di Camilla?

LADY DIANA E CAMILLA A UNA PARTITA DI POLO DI CARLO NEL 1980

Da favola a dramma Come una favola che si tinge di nero, diventando una storia drammatica, la questione è rimasta sotto il pelo dell'acqua fino a qualche mese fa, nel momento in cui è intervenuta, a gamba tesa, proprio Sua Maestà. «Quando verrà il momento in cui mio figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me», ha detto in febbraio nel discorso con cui ha celebrato l'anniversario della sua ascesa al trono settant' anni prima.

Già su questo era legittimo nutrire qualche dubbio: che i britannici siano pronti a offrire a Carlo e Camilla lo stesso appoggio e affetto riservato a Elisabetta. Ma se lo chiede lei, i sudditi faranno uno sforzo per accontentarla. È stato il seguito della frase, tuttavia, a fare notizia: «Ed è mio sincero desiderio» ha continuato Elisabetta «che, quando il momento verrà, Camilla sia conosciuta come regina consorte».

camilla e carlo

I desideri di una sovrana sono ordini. E se una regina vuole che a un'altra donna sia riservato l'appellativo di regina, così sia.

sul fieno di una stalla

Chissà se Camilla Rosemary Shand, divenuta Camilla Parker-Bowles con il primo matrimonio, Camilla duchessa di Cornovaglia dopo le seconde nozze con Carlo, e Camilla regina consorte dopo che Carlo diventerà re, se lo sarebbe mai immaginato.

Carlo e Camilla

Il sangue aristocratico lo ha ereditato dalla madre, figlia del terzo barone di Ashcombe. L'inclinazione al ruolo di compagna nell'ombra potrebbe averla presa da una bisnonna, che a lungo ebbe una relazione con re Edoardo VII. Grande cavallerizza fin da piccola, educata nelle migliori scuole, cresciuta nell'alta società, spiritosa e audace, incontra Carlo a una partita di polo o a casa di amici: le versioni divergono ma è sicuro che sia amore a prima vista. C'è chi dice che l'erede al trono abbia perso la verginità proprio con Camilla, sul fieno di una stalla, nelle scuderie reali.

principe carlo e camilla

Sia come sia, i due diventano coppia fissa e si vocifera che si sposeranno. Ma il principe deve andare all'estero per il servizio militare, e la sua assenza viene prolungata appositamente: quando torna, Camilla si è fidanzata con Andrew Parker-Bowles. «Non è adatta», sarebbe stato il giudizio di un'altra Elisabetta, la regina madre, mamma dell'attuale sovrana.

Il presunto difetto non ha a che fare né con l'aspetto fisico né con le qualità intellettuali: Camilla ha avuto esperienze con altri uomini prima di Carlo. Come ricorderà anni più tardi la contessa di Mountbatten: «A quei tempi certamente non sarebbe stato considerato possibile».

camilla carlo e diana

La principessa del popolo Per rimediare, e per mettere al mondo un erede per la Corona, a Carlo viene presentata una giovane incantevole, di sangue nobile e, soprattutto, illibata: è Diana, la protagonista delle nozze del secolo, appunto. Ma ben presto il matrimonio che ha fatto sognare il mondo va in crisi. Nel frattempo, diventano di facciata anche le nozze di Camilla con Parker-Bowles: lui la tradisce in continuazione e nemmeno si secca quando apprende che Camilla ha iniziato a rivedersi con Carlo.

carlo e camilla

Così si arriva al divorzio tra Carlo e Diana e alle colpe date a Camilla: «Il nostro era un matrimonio un po' affollato - dirà Lady D in una celebre intervista alla Bbc - eravamo in tre». C'è poi la telefonata di Carlo in cui dice a Camilla: «Vorrei essere il tuo Tampax». E la lettera in cui il principe Filippo esprime nei confronti dell'amante un malcelato disprezzo: «Non capisco come un uomo possa lasciare una donna come te per una come lei», scrive a Diana.

Il marito della regina, scomparso un anno fa, disse quello che pensano tutti: Camilla non è bella come Diana, non ha la sua grazia, ha anche un anno più di Carlo. Eppure, i due amanti tengono duro, rimangono insieme durante la tempesta seguita alla morte di Lady D nel 1997 e poi, con prudenza, cominciano ad apparire insieme in pubblico.

camilla

Nel 2000 Carlo le presenta la regina. Nel 2003 vanno a vivere insieme a Clarence House. E nel 2005 si sposano, con rito civile e cerimonia ristretta, a Windsor. Da allora, Camilla ha saputo creare un buon rapporto con William e Harry, i figli di Diana. E, quasi due decenni più tardi, ha conquistato anche la sovrana. C'è anche lei, affacciata a Buckingham Palace, per le celebrazioni del Giubileo che si svolgono in questi giorni: un balcone per due regine. La rivincita dell'amante. O, semplicemente, degli amori contrastati e difficili: la dimostrazione che c'è sempre una seconda chance nella vita.

