13 mag 2021 10:03

LA RIVINCITA DEGLI EX - IL TRIBUNALE RICONOSCE A KENNY GOSS, EX AMANTE DI GEORGE MICHAEL, UNA PARTE DELL'EREDITA' DELLA STAR PERCHE' AL MOMENTO DELLA SUA MORTE "ERA COMPLETAMENTE MANTENUTO DA LUI" - I DUE NON STAVANO PIU' INSIEME DA 7 ANNI MA GEORGE MICHAEL AVEVA CONTINUATO A SOSTENERLO FINANZIARIAMENTE - ALL'INIZIALE RICHIESTA LA FAMIGLIA DEL CANTANTE AVEVA RISPOSTO: "NON AVRAI NEANCHE UN CENTESIMO"