ROBA DA NON CRATERE - LA SONDA DELLA NASA "LRO", IN ORBITA INTORNO ALLA LUNA, HA INDIVIDUATO IL PUNTO DOVE È AVVENUTO LO SCHIANTO DEL LANDER RUSSO "LUNA-25" - IL LUOGO DI IMPATTO SI TROVA A CIRCA 400 CHILOMETRI DAL PUNTO IN CUI SAREBBE DOVUTO AVVENIRE L'ATTERRAGGIO. E LO SCONTRO HA LASCIATO UN GROSSO CRATERE SULLA SUPERFICE DEL NOSTRO SATELLITE - IL FALLIMENTO DELLA MISSIONE RUSSA È STATO CAUSATO DA…