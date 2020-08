ROBERT TRUMP, IL FRATELLO MINORE DI DONALD, È RICOVERATO IN OSPEDALE ED È "MOLTO GRAVE” – NON SI SA ANCORA LA CAUSA NÉ SE SI TRATTI DI CORONAVIRUS, MA SOLO CHE È “MOLTO MALATO” E CHE IL PRESIDENTE ANDRÀ A VISITARLO A NEW YORK OGGI…

Annalisa Cangemi per www.fanpage.it

robert trump abbraccia donald

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano Donald Trump, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali il presidente Usasi recherà nelle prossime ore in ospedale per fargli visita. Secondo indiscrezioni, Robert Trump sarebbe "molto grave". La notizia è stata confermata anche dalla Casa Bianca.

donald e robert trump

Non si sa ancora quale sia il motivo del ricovero, e se si tratti di un caso di Covid: i dettagli sulle sue condizioni rimangono sconosciuti, sebbene Robert sia stato descritto da diverse fonti come "molto malato". L'addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha confermato il ricovero in ospedale a ABC News, aggiungendo che il Tycoon e suo fratello "hanno un ottimo rapporto" e che il presidente fornirà ulteriori dettagli in seguito.

donald trump tra il fratello robert e la moglie melania

Fonti hanno confermato ad ABC News che il presidente dovrebbe visitare suo fratello oggi. A giugno, Robert Trump è stato ricoverato nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale Mount Sinai di New York per più di una settimana.